جداول ومواعيد امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية بالجيزة

18 حجم الخط

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة مواعيد امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية (الصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي) للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

مواعيد الامتحانات

وأوضحت المديرية أن امتحانات الصف الثالث الابتدائي ستُعقد خلال الفترة من السبت 10 يناير وحتى الإثنين 12 يناير 2026.

كما تبدأ امتحانات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي اعتبارًا من السبت 10 يناير وتستمر حتى الأربعاء 14 يناير 2026.

وأكدت مديرية التعليم بالجيزة أن الامتحانات تُعقد داخل المدارس في مواعيد الدراسة الرسمية، وتشمل جميع أنواع التعليم، سواء التعليم العام أو التعليم المجتمعي، وكذلك مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين، مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة لسير العملية الامتحانية.



وأشارت المديرية إلى أن الجداول التفصيلية للمواد يومًا بيوم يتم إعلانها من خلال المدارس والإدارات التعليمية التابعة لها، داعية أولياء الأمور والطلاب إلى متابعة الإعلانات الرسمية داخل المدارس لمعرفة مواعيد كل مادة.

وشددت المديرية على ضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب داخل اللجان، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.