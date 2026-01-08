الخميس 08 يناير 2026
أخبار مصر

اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات

انقطاع المياه، فيتو
انقطاع المياه، فيتو
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن عدد من المناطق الحيوية بمحافظة الجيزة، وذلك صباح غد الجمعة، في إطار تنفيذ أعمال صيانة ضرورية بمحطة مياه الجيزة.

وأوضحت الشركة أن انقطاع المياه يبدأ من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل حتى الساعة الثامنة صباح اليوم نفسه، نتيجة تنفيذ أعمال صيانة على خط المياه الرئيسي قطر 800 مم المغذي لتلك المناطق.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في الجيزة

يشمل انقطاع المياه الشوارع والمناطق التالية:

  • شارع الطحاوية
  • شارع كامل واصف
  • شارع عصام الدالي
  • شارع كافور
  • شارع ابن الأخشيد
  • شارع النيل السياحي
  • شارع الجيزة
  • شارع أبي أمامة
  • شارع ابن مروان
  • شارع السلولي
  • شارع أمين الرافعي
  • شارع رفاعة
  • شارع حسين واصف
  • هيئة المساحة
  • شارع ثروت
  • شارع التحرير
  • شارع السد العالي

سبب قطع المياه

وأكدت شركة مياه الجيزة أن سبب الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال صيانة دورية بمحطة مياه الجيزة، بما يضمن تحسين كفاءة الخدمة واستدامة ضخ المياه للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

تنبيه هام للمواطنين

وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع المقررة.

 

سيارات مياه صالحة للشرب

كما أعلنت الشركة عن توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، وفي حال الحاجة إليها يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أنها ستنتهي من الأعمال في الموعد المحدد، مع إعادة ضخ المياه تدريجيًا فور الانتهاء.

