أخبار مصر

بدءا من السبت، جداول امتحانات أولى وثانية إعدادي بالجيزة

امتحانات الطلاب
امتحانات الطلاب
أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي سبق الإعلان عنها في وقت سابق، وذلك في إطار تنبيه الطلاب وأولياء الأمور مع اقتراب موعد بدء الامتحانات.

مواعيد الامتحانات

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات أولى وثانية إعدادي يوم السبت الموافق 10 يناير 2026، وتستمر حتى الأربعاء 14 يناير 2026، بجميع مدارس المحافظة، وفق الجداول المعتمدة رسميًا.

وأكدت المديرية أن الامتحانات تُعقد داخل المدارس خلال اليوم الدراسي، وتشمل جميع أنظمة التعليم، سواء التعليم العام أو مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين والتعليم المهني، مع الالتزام بكافة الضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات.

ودعت مديرية التعليم بالجيزة الطلاب إلى الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة، وضرورة مراجعة جداول الامتحانات المعلنة داخل المدارس، متمنية لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.

