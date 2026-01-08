الخميس 08 يناير 2026
أخبار مصر

محافظ الجيزة يصدر حركة تكليفات جديدة لرؤساء الهرم والعجوزة وكرداسة

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بإجراء حركة تكليفات محدودة في القيادات المحلية، وذلك في إطار دعم منظومة العمل بالمحافظة ورفع كفاءة الأداء داخل الأحياء والمراكز، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

حركة تكليفات جديدة بالجيزة

وتضمنت حركة التكليفات الجديدة تكليف طه عبد الصادق رئيسًا لحي العجوزة، وتكليف اللواء زكي ممدوح سلام رئيسًا لمركز ومدينة كرداسة، إلى جانب تكليف اللواء أحمد ثابت رئيسًا لحي الهرم.
 

وأكد محافظ الجيزة أن هذه الحركة تأتي في إطار تعزيز الانضباط الإداري، ورفع معدلات الأداء التنفيذي، وتحقيق سرعة الاستجابة لشكاوى ومطالب المواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى بشكل مستمر إلى تطوير الأداء المؤسسي داخل الوحدات المحلية.

وأوضح المحافظ أن قرارات التكليف تعتمد على مبدأ التدوير الوظيفي الدوري للقيادات المحلية بالأحياء والمراكز والمدن، بما يحقق الاستفادة القصوى من الخبرات المتاحة، ويدعم خطط المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

 

