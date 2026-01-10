السبت 10 يناير 2026
سياسة

إعلان قائمة النواب المعينين خلال ساعات، ومصادر تكشف 3 أسماء متوقعة لرئاسة البرلمان

الأسماء المرشحة لرئاسة
الأسماء المرشحة لرئاسة مجلس النواب 2026
 ساعات قليلة ويتم الإعلان عن قرار رئيس الجمهورية بأسماء المعينين في  مجلس النواب 2026، وعددهم 28 عضوا، وفقا بما نص عليه القانون في هذا الشأن.

إعلان أسماء النواب المعينين بقرار رئيس الجمهورية

 يأتي ذلك عقب انتهاء ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، بإعلان النتيجة النهائية للاقتراع في الدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا بمحافظات المرحلة الأولى يوم 10 يناير 2026.

ظهور اسم المستشار هشام بدوي لرئاسة مجلس النواب 

هناك بعض الأسماء التي ترددت لتكون بين أعضاء مجلس النواب المعينين وأبرزها بحسب مصادر هو المستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، والذي تواترت أنباء بشأن احتمال ترشحه لرئاسة المجلس في الفصل التشريعي الثالث. 

كما تردد اسم المستشار محمد عيد محجوب كواحد ضمن قائمة المعينين بل وترشيحه لترؤس مجلس النواب 

 يأتي ذلك في وقت تشير فيه التوقعات إلى أنه من المتوقع الدفع بالمستشار محمد عيد محجوب، رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقا، لرئاسة مجلس النواب 2026.

 

المستشار أحمد سعد الدين يدخل بورصة الترشيحات لرئاسة مجلس النواب 2026

 ودخل بورصة الترشيحات لرئاسة مجلس النواب 2026، المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس الحالي، والأمين العام للمجلس في الفصل التشريعي الأول.

 

نسبة المعينين في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية 

 يشار إلى أن قانون مجلس النواب حدد التفاصيل والضوابط الكاملة للتعيين في المجلس، حيث تنص المادة (27) على: يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في المجلس لا يجاوز نسبة (5%) من عدد الأعضاء المنتخبين نصفهم على الأقل من النساء، لتمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية في المجالات المختلفة، والفئات التي يرى تمثيلها في المجلس وفقًا لأحكام المادتين (243، 244) من الدستور، في ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها، بمراعاة الضوابط الآتية:

 

شروط اختيار المعينين في مجلس النواب

1 – أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.

2 – ألا يعين عددًا من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس.

3 – ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4 – ألا يعين شخصًا خاض انتخابات المجلس في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

 

التساوى بين الأعضاء المعينين والمنتخبين في مجلس النواب

 كما ألزم قانون مجلس النواب، بنشر أسماء المعينين بقرار رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية، حيث نصت المادة (28) على: يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.



الجريدة الرسمية