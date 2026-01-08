تكاثر للسحب العالية غرب البلاد وأمطار خلال ساعات على هذه المناطق

18 حجم الخط

حالة الطقس، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المتوسطة والعالية على أغلب الأنحاء وبداية سقوط أمطار خفيفة على غرب البلاد تزداد تدريجيًا خلال الساعات المقبلة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا الجمعة، ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء، مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية، ويكون هناك نشاطا ملحوظا للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 11



السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10

