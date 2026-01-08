الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تكاثر للسحب العالية غرب البلاد وأمطار خلال ساعات على هذه المناطق

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
18 حجم الخط

حالة الطقس، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المتوسطة والعالية على أغلب الأنحاء وبداية سقوط أمطار خفيفة على غرب البلاد تزداد تدريجيًا خلال الساعات المقبلة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

أفضل طريقة للعناية بالشعر في الطقس البارد

رياح مثيرة للرمال والأتربة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الخميس

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا الجمعة، ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد وعلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء، مع فرص تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية، ويكون هناك نشاطا ملحوظا للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب الصعيد.

كما توقعت  هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة العظمى:  18

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 12

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس غدا الجمعة

مواد متعلقة

رياح وأتربة ورمال، تحذير من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

القاهرة تسجل 25 وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

طقس "خليط شتوي"، درجات الحرارة تتجاوز الـ 30، رياح وأمطار رعدية ليلا، وأمواج عاتية تضرب البحر المتوسط

أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة وشبورة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

طقس الغد، شبورة كثيفة على هذه الطرق
ads

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بعد مرور 70 دقيقة بالسوبر الإسباني

شوط أول سلبي بين آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

النصر يسقط بالخسارة أمام القادسية 1/2 في الدوري السعودي

للطلاب والمعلمين، قرار مهم من تعليم القاهرة بشأن التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات

“تعليم الجيزة” تعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

ثبات الدولار الكندي في مصر وسط ترقب تحركات الأسواق

ساويرس: التضييق على الحريات يقتل الإبداع والثقافة

باريس سان جيرمان بطلا لـ السوبر الفرنسي بعد الفوز على مارسيليا بركلات الترجيح

خدمات

المزيد

12,330 ليرة، سعر صرف الدولار في مصرف سوريا المركزي بختام تعاملات اليوم الخميس

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

12.98 جنيه، سعر الريال القطري في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم الإنفاق من أموال الزكاة والصدقات على الرعاية الصحية للمرضى

معنى كتاب مرقوم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 بسورة المطففين

هل يُكتب أجر العمرة لمن لم يستطع الذهاب بسبب ضيق الرزق؟ أمين الفتوى يوضح(فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية