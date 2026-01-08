18 حجم الخط

افتتح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات، وذلك بالتعاون مع "مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية" وشركة “أوراسكوم للإنشاءات‎”.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية لتطوير منظومة التعليم الفني وتعزيز الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ونيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وشارك في فعاليات الافتتاح المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة ‏التنفيذي لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، والسيد ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة ‏شركة أوراسكوم للإنشاءات والشريك المؤسس لمؤسسة ساويرس، والمهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة “أوراسكوم للإنشاءات”.

وحضر من قيادات الوزارة، الدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات الحكومية، وشركاء القطاع الخاص والمجتمع المدني.‏

وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح، قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني “يشرفني ويسعدني أن أنقل إليكم تحيات واهتمام دولة رئيس مجلس ‏الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واعتزازه بهذا النموذج الفريد من الشراكة الوطنية التي نجني ثمارها اليوم بافتتاح مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات”، مشيرا إلى أن افتتاح المدرسة ‏هو تتويج لشراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص؛ لإيجاد واقع تعليمي مغاير، وإعادة تعريف مفهوم التميز المهني.

وزير التعليم يفتتح مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات

وزير التعليم يفتتح مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات



وأضاف أن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى ترسيخ تحالف استراتيجي مع القطاع الخاص؛ إيمانا منها بأن النهوض بالتعليم الفني هو مشروع قومي يتطلب تضافر كافة الجهود.‏

وأكد أن الاهتمام بتطوير التعليم الفني والتكنولوجي ليس مجرد استجابة لمتطلبات المرحلة فحسب، بل هو انعكاس لرؤية ثاقبة تبناها ‏الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حين أعاد صياغة الأولويات الوطنية؛ ليضع هذا القطاع في قلب معادلة البناء.

وتابع أنه بفضل تلك الإرادة السياسية، تم التحول من محطة ‏التطوير الجزئي والانطلاق نحو التحول الهيكلي الشامل، متخذين من مدارس التكنولوجيا التطبيقية قاطرة للعبور نحو المستقبل.‏

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن هذا الصرح ليس مجرد إضافة رقمية لمنظومة مدارسنا، بل هو نقلة جادة في إطار تطوير التعليم ‏الفني، من خلال الحرص على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تتبناها الدولة.

‏وأوضح أن من أبرز هذه الأهداف هو سد الفجوة بين المناهج النظرية واحتياجات سوق العمل الفعلية، عبر تطبيق مناهج حديثة وبرامج تدريب ‏متطورة، وتوطين المعرفة التقنية وجعلها ممارسة يومية، باعتبار هذا القطاع هو قاطرة التنمية التي تربط بين التوسع العمراني والنمو الاقتصادي ‏الشامل؛ ليكون الخريج هو القائد التقني لمشروعات مصر القومية الكبرى، فضلا عن إعداد كوادر بشرية تمتلك مهارات القرن الحادي والعشرين وتحويل ‏المهارات إلى واقع ملموس.‏

وأشار أيضا إلى أن من بين هذه الأهداف إعادة تشكيل الصورة الذهنية للتعليم الفني؛ ليصبح خيارا مقدما وجاذبا لأبنائنا الموهوبين، ومسارا حقيقيا للتميز ‏المهني والنجاح المستدام، وتعزيز مفهوم الهوية المهنية الوطنية؛ ليصبح أبناؤنا شركاء في التنمية، بالإضافة إلى تحويل العملية التعليمية إلى بيئة إنتاجية ‏عبر تنفيذ مشروعات واقعية تحاكي احتياجات السوق وتدعم الابتكار، وكذلك الحرص على دمج التعليم بالتكنولوجيا الرقمية.‏

وزير التعليم يفتتح مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات

وزير التعليم يفتتح مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات

وزير التعليم يفتتح مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات



واختتم الوزير كلمته قائلا: “إننا نؤمن بأن مستقبل الأوطان يصنع في المدارس وورش التدريب والمعامل وأن تمكين الشباب بالعلم والمهارة يعد السبيل ‏لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء الجمهورية الجديدة”‏.

وفي هذا السياق، توجه الوزير محمد عبد اللطيف بخالص الشكر والتقدير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء على دعمه واهتمامه بتطوير التعليم الفني والتكنولوجيا التطبيقية، بما يعكس التزام ‏الدولة بإعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات العصر.‏

كما ثمن الوزير مساهمة مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وشركاء وزارة التربية والتعليم الصناعيين في هذا الجهد الوطني، موجها التحية إلى المعلمين ‏والمدربين، بوصفهم جنود الميدان، الذين يحملون أمانة تشكيل العقول وبناء القدرات. ‏

وفي كلمته، أوضح ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاءات والشريك المؤسس لمؤسسة ساويرس، قائلًا: “لقد غرس والدانا فينا قيمة التعليم وإتاحة الفرص الحقيقية للشباب للتميّز، وتأتي «مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات» ليس فقط كصرح تعليمي جديد، بل كتجسيد حيّ لرؤية والدي، المهندس أنسي ساويرس، وإيمانه العميق بأن النهضة الحقيقية تبدأ بالاستثمار في الإنسان، وبالمثابرة، وإعداد كوادر فنية مدرّبة وفق أعلى المعايير العالمية”.

وأضاف ناصف ساويرس أن دعم التعليم الفني المتخصص، لا سيما في قطاع الإنشاءات، يسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة مصر على تنفيذ مشروعاتها القومية بكفاءات محلية مؤهلة، ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.

وتابع قائلًا: “من هذا المنطلق، حرصنا على أن تطبق المدرسة أفضل الممارسات العالمية في التدريب، وأن تربط التعليم بسوق العمل الفعلي من خلال إتاحة فرص عمل حقيقية للطلاب فور تخرجهم”.

وثمن ناصف ساويرس الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قائلا: “نعتز بها شريكًا استراتيجيًا دائمًا، ومن أجل ذلك سعينا أيضًا إلى أن تكون المدرسة نموذجًا مختلفًا يكسر الصورة النمطية للتعليم الفني، ولهذا نفخر بكونها الأولى من نوعها في مجالها التي تحصل على اعتماد (AHK) الألماني، بما يفتح آفاقًا دولية لخريجينا”.

وخلال كلمته، قال المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للإنشاءات “نؤمن في أوراسكوم للإنشاءات بأن تطوير التعليم الفني المتخصص هو حجر الأساس لبناء قطاع إنشاءات قوي يساعد على تطوير الاقتصاد بشكل مستدام”.

وأضاف قائلًا: “من خلال شراكتنا في «مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات»، نعمل على نقل الخبرات العملية من مواقع العمل إلى قاعات التدريب، وربط التعليم مباشرة باحتياجات المشروعات الفعلية وسوق العمل، هذه المدرسة تمثل استثمارًا حقيقيًّا في الإنسان، وتسهم في إعداد جيل جديد من الفنيين المؤهلين وفق أعلى المعايير العالمية، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية بكفاءات مصرية قادرة على المنافسة محليًّا ودوليًّا”.

ومن جهتها، أشارت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، خلال كلمتها، إلى أن إطلاق مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية يتزامن مع احتفال المؤسسة بمرور ربع قرن على تأسيسها، قائلة إن “هذا يجعل لهذا الصرح رمزية خاصة؛ فهو يجسد جوهر استراتيجيتنا والمتمثلة في الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي المستدام من خلال بوابة التعليم النوعي”.

وأضافت “تهدف المدرسة إلى تخريج فنيين معتمدين دوليًّا وفق معايير غرفة التجارة والصناعة الألمانية، كما تسعى إلى ترسيخ دور المؤسسة كشريك أساسي في بناء رأس المال البشري المصري، لنواصل معًا كتابة قصة نجاح بدأت منذ خمسة وعشرين عامًا، أساسها الاستثمار في عقول الشباب وقدراتهم”.

ويمثل إطلاق المدرسة خطوة استراتيجية‎ ‎نوعية على طريق صياغة مستقبل التعليم الفني في مصر، من خلال إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك مهارات تقنية ‏ومهنية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ويسهم في دعم خطط الدولة للتنمية المستدامة‎.‎

وتُعد مدرسة أنسي ساويرس للتكنولوجيا التطبيقية والإنشاءات‎ ‎نموذجًا متقدمًا للتعليم الفني الحديث، حيث تعتمد على نظام تعليمي متكامل يجمع بين الدراسة ‏الأكاديمية والتدريب العملي التطبيقي داخل بيئة تعليمية متطورة، بما يضمن تنمية المهارات التقنية المتخصصة، والمهارات السلوكية والمهنية، فضلًا عن تعزيز ‏الكفاءات اللغوية للطلاب، بما يؤهلهم للاندماج بكفاءة في سوق العمل‎.‎

وحصلت‎ ‎المدرسة على اعتماد غرفة التجارة والصناعة الألمانية‎(AHK) ‎‏ بمستوى ‏‎ (B)‎، لتصبح أول مدرسة متخصصة في هذا المجال تحصل على هذا الاعتماد ‏الدولي، الأمر الذي يفتح آفاقًا واسعة أمام الخريجين للمنافسة عالميًّا، ويُسهم في الارتقاء بقطاع الإنشاءات والتشطيبات وفق معايير الجودة والابتكار الدولية‎ ‎

وتقدم المدرسة برامج تعليمية متخصصة في مجالات أعمال المحارة، والبناء الجاف، وتركيب البلاط والسيراميك، والأرضيات الصناعية، ويُتاح الالتحاق بها ‏لخريجي المرحلة الإعدادية من خلال منصة القبول الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني‎.‎

ويحصل خريجو المدرسة على ثلاث شهادات معتمدة، تشمل الدبلوم الفني الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشهادة خبرة عملية من جهات ‏التدريب، بالإضافة إلى شهادة الاعتماد الدولي بعد اجتياز الاختبارات النهائية‎.‎

