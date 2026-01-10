"تعليم القاهرة" تطلق روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات لجميع صفوف النقل
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن إتاحة روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وذلك لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية.
وذلك في إطار خطة تعليم القاهرة للارتقاء بالمستوى التحصيلي للطلاب وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.
وروابط المراجعة النهائية لمادة الرياضيات جاءت كالتالى:
الصف الثالث الابتدائي
https://forms.office.com/r/PCJnzahLiV
الصف الرابع الابتدائي
https://forms.office.com/r/rRszxkUwFQ
الصف الخامس الابتدائي
https://forms.office.com/r/inEXd0kCAm
الصف السادس الابتدائي
https://forms.office.com/r/fw1A42DNN6
الصف الأول الإعدادي
https://forms.office.com/r/drSihnNujV
الصف الثاني الإعدادي
https://forms.office.com/r/egYTYgeNyC
الصف الأول الثانوي
https://forms.office.com/r/TUqiAhbdPZ
الصف الثاني الثانوي (علمي – تطبيقات رياضيات)
https://forms.office.com/r/4uRjeh6eSP
الصف الثاني الثانوي (أدبي – رياضيات عامة)
https://forms.office.com/r/TWd23f6y28
الصف الثاني الثانوي (علمي – رياضيات بحتة)
https://forms.office.com/r/X3uqrVXfNt
وتؤكد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن هذه المراجعات تأتي ضمن منظومة متكاملة لدعم الطلاب، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، ومساعدة الطلاب على الاستعداد الجيد للامتحانات في أجواء تعليمية آمنة ومحفزة.
