السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

"تعليم القاهرة" تطلق روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات لجميع صفوف النقل

تعليم القاهرة، فيتو
تعليم القاهرة، فيتو
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن إتاحة روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وذلك لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية.

اليوم، انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2025/ 2026 في الدقهلية

اليوم، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالمنيا


وذلك في إطار خطة تعليم القاهرة للارتقاء بالمستوى التحصيلي للطلاب وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

وروابط المراجعة النهائية لمادة الرياضيات جاءت كالتالى:


الصف الثالث الابتدائي
https://forms.office.com/r/PCJnzahLiV


الصف الرابع الابتدائي
https://forms.office.com/r/rRszxkUwFQ

الصف الخامس الابتدائي
https://forms.office.com/r/inEXd0kCAm

الصف السادس الابتدائي
https://forms.office.com/r/fw1A42DNN6

الصف الأول الإعدادي
https://forms.office.com/r/drSihnNujV

الصف الثاني الإعدادي
https://forms.office.com/r/egYTYgeNyC

الصف الأول الثانوي
https://forms.office.com/r/TUqiAhbdPZ

الصف الثاني الثانوي (علمي – تطبيقات رياضيات)
https://forms.office.com/r/4uRjeh6eSP

الصف الثاني الثانوي (أدبي – رياضيات عامة)
https://forms.office.com/r/TWd23f6y28


الصف الثاني الثانوي (علمي – رياضيات بحتة)
https://forms.office.com/r/X3uqrVXfNt

وتؤكد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن هذه المراجعات تأتي ضمن منظومة متكاملة لدعم الطلاب، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، ومساعدة الطلاب على الاستعداد الجيد للامتحانات في أجواء تعليمية آمنة ومحفزة.

