"تعليم القاهرة" تطلق روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات لجميع صفوف النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن إتاحة روابط المراجعة النهائية في مادة الرياضيات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وذلك لجميع صفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية.



وذلك في إطار خطة تعليم القاهرة للارتقاء بالمستوى التحصيلي للطلاب وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة.

وروابط المراجعة النهائية لمادة الرياضيات جاءت كالتالى:



الصف الثالث الابتدائي

https://forms.office.com/r/PCJnzahLiV



الصف الرابع الابتدائي

https://forms.office.com/r/rRszxkUwFQ

الصف الخامس الابتدائي

https://forms.office.com/r/inEXd0kCAm

الصف السادس الابتدائي

https://forms.office.com/r/fw1A42DNN6

الصف الأول الإعدادي

https://forms.office.com/r/drSihnNujV

الصف الثاني الإعدادي

https://forms.office.com/r/egYTYgeNyC

الصف الأول الثانوي

https://forms.office.com/r/TUqiAhbdPZ

الصف الثاني الثانوي (علمي – تطبيقات رياضيات)

https://forms.office.com/r/4uRjeh6eSP

الصف الثاني الثانوي (أدبي – رياضيات عامة)

https://forms.office.com/r/TWd23f6y28



الصف الثاني الثانوي (علمي – رياضيات بحتة)

https://forms.office.com/r/X3uqrVXfNt

وتؤكد مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن هذه المراجعات تأتي ضمن منظومة متكاملة لدعم الطلاب، وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، ومساعدة الطلاب على الاستعداد الجيد للامتحانات في أجواء تعليمية آمنة ومحفزة.

