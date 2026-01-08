أخبار الحوادث اليوم: الحبس سنة للمتهمة بدهس الطالبة جنى بالشروق.. تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع.. ضبط عامل دليفري تحرش بفتاتين بالسلام
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع
تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لكشف ملابسات واقعة اتهام 6 أشخاص من ملاك فيلات بكمباوند سكني بمنطقة التجمع الأول، ضد لاعبين سابقين في الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا داخل الكمباوند.
الحبس سنة للمتهمة بدهس الطالبة جنى في الشروق
قضت محكمة جنح الشروق وبدر، بمعاقبة ربة منزل متهمة بدهس الطالبة جنى أمام مدرسة بالشروق، بتهمة القتل الخطأ بالحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.
ضبط عامل دليفري تحرش بفتاتين في السلام
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط على عامل "دليفري" بالتحرش بفتاتين أثناء سيره بدراجته النارية في أحد الشوارع بـمدينة السلام.
التفاصيل الكاملة لحفظ الأموال العامة بلاغ الرياضة ضد نادي الطيران الرياضي بتهمة إهدار المال العام "مستند"
قررت نيابة الأموال العامة بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من إدارة الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، ضد مجلس إدارة نادي الطيران الرياضي، وذلك لعدم وجود شبهة الأضرار بالمال العام، مع استمرار قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريًا مع نسخ صورة من الأوراق لإرسالها لمديرية الشباب والرياضة لاتخاذ شئونها حيال المخالفات الإدارية المثارة بالأوراق.
لتنفيذ أعمال المونوريل، غلق شارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو
أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق شارع 26 يوليو كليًّا في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام فقط لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر).
مصدر أمني ينفي مزاعم إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام
نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الزعم بإضراب عدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام لتعرضهم لإهمال طبي متعمد ومنعهم من أداء الامتحانات.
تأجيل محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية تصنيع المخدرات لـ1 فبراير
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 متهما آخرين بجلب وتصنيع المواد المخدرة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية المخدرات الكبرى لجلسة 1 فبراير لاستكمال المرافعة.
"قلبي تعلق بيها من أول نظرة"، اعترافات صادمة لطفلة خطفت رضيعة بالجيزة
شهدت محافظة الجيزة واقعة خطف رضيعة، بعدما أقدمت طفلة على اختطافها من والدتها، مبررة فعلتها بتعلق قلبها بالرضيعة منذ اللحظة الأولى التي رأتها فيها، ورغبتها في الاحتفاظ بها وتربيتها لتكون ملكًا لها.
تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد لـ 22 يناير
قررت محكمة جنح مدينة نصر تأجيل نظر ثاني جلسات محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير بطولة الجمهورية للسباحة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، لتسببهم خطأ في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر، إلي جلسة 22 يناير الجاري.
حيثيات إلغاء حكم بإلزام زوج بسداد 300 ألف جنيه قيمة إيصال أمانة لحل خلافات أسرية
أودعت الدائرة 26 مدني بمحكمة استئناف المنصورة حيثيات حكمها بإلغاء حكم أول درجة الذي ألزم زوجًا بسداد 300 ألف جنيه قيمة إيصال أمانة، مؤكدة أن الإيصال محرر على بياض لحل خلافات أسرية وأنه لا يمثل دينًا حقيقيًا.
القبض على سائق تريلا صدم سيارة شقيق إيمان العاصي بالشيخ زايد
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة تريلا، تسبب في تهشم سيارة كان يستقلها شقيق الفنانة إيمان العاصي وصديقه عقب اصطدامه بها من الخلف، على الطريق الرئيسي في، مدينة الشيخ زايد ثم لاذ بالفرار.
