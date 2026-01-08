الخميس 08 يناير 2026
التفاصيل الكاملة لحفظ الأموال العامة بلاغ الرياضة ضد نادي الطيران الرياضي بتهمة إهدار المال العام "مستند"

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
قررت نيابة الأموال العامة بحفظ التحقيق في البلاغ المقدم من إدارة الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، ضد مجلس إدارة نادي الطيران الرياضي، وذلك لعدم وجود شبهة الأضرار بالمال العام، مع استمرار قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريًا مع نسخ صورة من الأوراق لإرسالها لمديرية الشباب والرياضة لاتخاذ شئونها حيال المخالفات الإدارية المثارة بالأوراق.

الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة 

جاء القرار في القضية المقيدة برقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥ حضر تحقيق شرق القاهرة.

وكانت إدارة الشئون القانونية بوزارة الشباب والرياضة، رصدت مخالفات إدارية بنادي الطيران الرياضي وأرسلته لنيابة الأموال العامة التي قررت قرارها المتقدم.

 

وأصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شئون نادي الطيران الرياضي بعد قرار وقف واستبعاد المجلس المنتخب، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالي لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو انتهاء مدة عمل المجلس المنتخب أيهما أقرب.

وكلف وزير الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بإعمال شئونها نحو ترشيح عددًا من الأسماء لتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الطيران الرياضي من بين أعضاء جمعيته العمومية لإدارة شئون نادي الطيران الرياضي وفق اللائحة المالية للهيئات الرياضية.

وجاء تشكيل اللجنة المؤقتة في نادي الطيران الرياضي برئاسة الطيار وليد مراد محمد اسماعيل وعضوية كل من الطيار وليد مراد محمد اسماعيل، المستشار محمد أحمد أحمد على، عبير عقل وهبه شافعي، المستشار كريم أحمد عرفان حسان، المستشار محى الدين مصطفى عادل محمد، محمود على محمد السيد.

