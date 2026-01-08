الخميس 08 يناير 2026
حوادث

التحريات تكشف تفاصيل جديدة في مقتل شاب على يد صديقه بدار السلام

ضبط المتهم
ضبط المتهم
كشفت التحريات الأولية التي أجراها رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة تفاصيل وملابسات مقتل شاب على يد صديقه بـمنطقة دار السلام، أن خلافات مالية وراء ارتكاب الواقعة. 

وأضافت التحريات أن المجني عليه والمتهم نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات مالية بينهما فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي. 

وأشارت التحريات إلى أنه أثناء تشاجر المتهم مع المجني عليه استل المتهم سلاحا أبيض من بين طياته وسدد عدة طعنات للمجني عليه فسقط على الأرض مفارقا للحياة.  

مقتل شاب بدار السلام 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما قتيلا بدائرة قسم شرطة دار السلام، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بعدة طعنات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة. 

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث. 

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات مراقبه تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهما. 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

