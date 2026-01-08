"قلبي تعلق بيها من أول نظرة"، اعترافات صادمة لطفلة خطفت رضيعة بالجيزة

18 حجم الخط

شهدت محافظة الجيزة واقعة خطف رضيعة، بعدما أقدمت طفلة على اختطافها من والدتها، مبررة فعلتها بتعلق قلبها بالرضيعة منذ اللحظة الأولى التي رأتها فيها، ورغبتها في الاحتفاظ بها وتربيتها لتكون ملكًا لها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قوات الأمن بـمديرية أمن الجيزة بلاغًا من والدة الرضيعة، أفادت فيه بتعرض ابنتها للاختطاف على يد طفلة.

وأوضحت الأم أنه أثناء وجودها بمنزلها، طرقت الطفلة باب الشقة وطلبت منها طعامًا، وما إن فتحت لها الباب حتى تسللت إلى الداخل، واستغلت انشغالها، وقامت باختطاف الرضيعة ولاذت بالفرار.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من رجال مباحث الجيزة، حيث جرى تتبع خط سير الطفلة، وتمكنوا من تحديد مكانها وضبطها داخل منزل أسرتها بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبحوزتها الرضيعة المختطفة.

وبمناقشة أسرة الطفلة، أفاد والدها أمام رجال الأمن بأن ابنته أخبرتهم بأنها عثرت على الرضيعة ملقاة في الشارع، وأنه كان في طريقه لإبلاغ قسم الشرطة بالواقعة، إلا أن التحريات كشفت ملابسات الحادث كاملة، وتمت إعادة الرضيعة إلى والدتها.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

