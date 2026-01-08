حبس طالب بتهمة الترويج لبيع الأسلحة البيضاء على الإنترنت بالإسماعيلية

18 حجم الخط

أمرت النيابة المختصة بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادي على شبكة التواصل الاجتماعي فى محافظة الإسماعيلية.

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط أحد الأشخاص لإدارته صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادي.

وتمكنت التحريات من تحديد وضبط المتهم، طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وأقر المتهم بإنشاء وإدارة الصفحة بهدف النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم ببيع الأسلحة البيضاء للحصول على مبالغ مالية منهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

