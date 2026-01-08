الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس طالب بتهمة الترويج لبيع الأسلحة البيضاء على الإنترنت بالإسماعيلية

حبس متهم
حبس متهم
18 حجم الخط

أمرت النيابة المختصة بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادي على شبكة التواصل الاجتماعي فى محافظة الإسماعيلية.

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في ضبط أحد الأشخاص لإدارته صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادي.

وتمكنت التحريات من تحديد وضبط المتهم، طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وأقر المتهم بإنشاء وإدارة الصفحة بهدف النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم ببيع  الأسلحة البيضاء للحصول على مبالغ مالية منهم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الترويج لبيع أسلحة بيضاء الاسماعيلية قسم شرطة ثان الاسماعيلية محافظة الإسماعيلية

مواد متعلقة

لتنفيذ أعمال المونوريل، غلق شارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو

حبس بلوجر شهيرة بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل بالإسكندرية

تأجيل محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية تصنيع المخدرات لـ1 فبراير

تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

الهلال يضرب الحزم بثلاثية نظيفة ويعتلي قمة الدوري السعودي

للطلاب والمعلمين، قرار مهم من تعليم القاهرة بشأن التليفونات المحمولة داخل لجان الامتحانات

تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

ثبات الدولار الكندي في مصر وسط ترقب تحركات الأسواق

تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع

مدحت صالح يقبِّل مصطفى الفقي ويؤدي التحية للجمهور أثناء تكريمه بـ"عيد الثقافة" (صور)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يُكتب أجر العمرة لمن لم يستطع الذهاب بسبب ضيق الرزق؟ أمين الفتوى يوضح(فيديو)

هل الخمار أفضل أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أدعية الصائمين في شهر رجب، رددها

المزيد
الجريدة الرسمية