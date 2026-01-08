القبض على سائق تريلا صدم سيارة شقيق إيمان العاصي بالشيخ زايد

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة تريلا، تسبب في تهشم سيارة كان يستقلها شقيق الفنانة إيمان العاصي وصديقه عقب اصطدامه بها من الخلف، على الطريق الرئيسي في، مدينة الشيخ زايد ثم لاذ بالفرار.

وتم على الفور تشكيل فريق بحث وإعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبط المتهم والتحفظ على السيارة، وتولت الخدمات المرورية سحب السيارة الملاكي عبر أوناش إدارة المرور ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية على الطريق.

ويواصل رجال المباحث إجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة، ومناقشة شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم دون إصابات بأحد الشوارع بمنطقة الشيخ زايد، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة نقل (تريلا) بسيارة ملاكي بداخلها شقيق إيمان العاصي وصديقه ولم يسفر الحادث عن وقوع أى إصابات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وكشفت النجمة إيمان العاصي في تصريحات صحفية تطور الحالة الصحية لشقيقها وصديقه قائلة "الحمد لله إنها عدت على خير وهم كويسين".

وأشارت إيمان العاصي إلى أن منظر سيارة شقيقها بعد الحادث مرعب بسبب تهشمها ونجاة شقيقها وصديقه منها بأعجوبة، مطالبة بضرورة وضع ضوابط صارمة ضد سير السيارات النقل للحد من الحوادث التي تسببها علي الطرق.

حادث تصادم طريق الإسكندرية الصحراوي

وعلى جانب آخر، كانت قد تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي بوقوع حادث مرورى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

