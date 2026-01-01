بالأسماء، إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل وسيارة على طريق جمصة

18 حجم الخط

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل وسيارة ملاكى على طريق جمصة دوران السلسول بمحافظة الدقهلية.

إصابة 3 أشخاص في تصادم على طريق جمصة دوران السلسول

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم على طريق جمصه دوران السلسول.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة ملاكى، وانتقلت سيارتي إسعاف إلى موقع الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي.

أسماء المصابين في الحادث

وكشف مصدر طبي عن استقبال المستشفى 3 مصابين في الحادث، وهم: “كريم م ال” 20 سنة من منية محله دمنه مصابا بجرح بالوجه حوالي 2 سم واشتباه ما بعد الارتجاج، "عادل م ا" 40 سنة من شربين مصابا باشتباه خلع بالكتف الأيسر، و"محمد ع م "8 سنوات من شربين مصاب بكدمات وسحجات بالوجه والذراعين.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 3 أشخاص بينهم لبنانية في حادث تصادم سيارتين بالدقهلية

وعلى صعيد آخر، أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة أخرى على كوبري شرنقاش ببلقاس في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وإصابة 3 أشخاص.

نقل المصابين لمستشفى بلقاس

وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دكرنس وسيارتين إسعاف إلى موقع الحادث وتبين إصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم لمستشفى بلقاس المركزي.

أسماء المصابين في الحادث وتفاصيل الإصابات

وكشف مصدر طبي عن أسماء المصابين في الحادث وهم كلا من: " سدرة ا ع" لبنانية الجنسية 19 سنة، مصابة بخلع بالفخذ الأيسر وجرح قطعي بالجبهة اليمنى، ومريم حاتم محمد ٢٠سنة مصابة بكدمة بالضلوع اليمنى، وسيد مدحت السيد٢١سنة، اشتباه كسر في الضلوع اليمنى".

