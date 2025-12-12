الأطفال والإناث الأبرز، أنواع جرائم الخطف وطرق الإبلاغ عنها وعقوبة المتهمين فيها

18 حجم الخط

جريمة الخطف واحدة من أكثر الجرائم التي تهدد الأسر المصرية، خصوصًا خطف الصغار والإناث، لما تنطوي عليه من خطورة على أرواح المختطفين، في السطور التالية نرصد أنواع جرائم الخطف وفق القانون، والعقوبة المقررة لها، وطرق وإجراءات الإبلاغ عنها.

أنواع جرائم الخطف حسب الدافع

خطف الفدية: الهدف الأساسي الحصول على المال من ذوي المخطوف.

خطف الأطفال والإناث: يُعتبر أكثر خطورة، خاصة إذا كان مصحوبًا بهتك العرض أو الاعتداء الجنسي، وتكون عقوباته أشد (السجن المؤبد أو الإعدام).

خطف لغرض الاعتداء الجسدي أو الجنسي: يتم اختطاف الشخص لنقله لمكان آخر لارتكاب جرائم عنف ضده.

خطف سياسي أو إرهابي: يكون بهدف الضغط على الحكومات أو تحقيق أهداف سياسية أو إرهابية.

خطف لغرض الاتجار بالبشر: خاصة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الاستغلال الجنسي أو العمل القسري.

الاحتجاز غير القانوني: حجز شخص أو حبسه دون وجه حق، حتى لو لم يكن الهدف منه الفدية، وتختلف العقوبة حسب مدة الاحتجاز.

عقوبة المتهمين بارتكاب جرائم الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا. فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.



المستندات المطلوبة للإبلاغ عن فقد شخص

صورة حديثة للشخص المفقود.

أرقام هاتف الشخص المفقود.

قائمة لأسماء وعناوين وأرقام هواتف أصدقائه وزملائه.

أماكن يحتمل أن يكون فيها كالأماكن المفضلة لديه، أو مواقع العمل أو أماكن ذات صلات سابقة.

أى معلومات طبية معروفة بما فيها أسماء الأطباء والأدوية التي قد يحتاجها.

وصف كامل للشخص المفقود بما فى ذلك طوله ووزنه ولون عينيه وشعره وأى علامات فارقة أخرى.



نصائح هامة عند الإبلاغ:

لا تلجأ للعنف: الإبلاغ للسلطات يجنبك ارتكاب جرائم أخرى معاقب عليها قانونًا.

تجنب تسريب المعلومات: حافظ على سرية التحقيقات.

التعاون: قدم كل المعلومات المتوفرة للسلطات للقبض على الجناة.

