لتنفيذ أعمال المونوريل، غلق شارع 26 يوليو للقادم من كوبري 15 مايو

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق شارع 26 يوليو كليًّا في الاتجاه القادم من كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 3 أيام فقط لتنفيذ أعمال مشروع المونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر).

غلق شارع 26 يوليو كليًّا

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بـمحطة مونوريل خط "وادى النيل – 6 أكتوبر" بشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبرى 15 مايو اتجاه ميدان لبنان.

إغلاق شارع 26 يوليو كليًّا

وتستلزم هذه الأعمال غلق كلى بشارع 26 يوليو بالإتجاه القادم من كوبرى 15 مايو إتجاه ميدان لبنان لمدة 3 أيام ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 9-1-2026 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 11-1-2026 على أن تكون الأعمال بدءًا من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.

تحويلات مرورية شارع 26 يوليو

وبيَّنت إدارة مرور الجيزة التحويلاتِ المرورية اللازمة للتسهيل على قائدي المركبات، وهي كالتالي:

المسار البديل الأول: حركة المركبات القادمة من كوبرى 15 مايو وترغب باستكمال السير اتجاه ميدان لبنان، تقوم بالدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يسارًا إلى شارع الدكتور حجازى ثم الدخول يسارًا إتجاه شارع وادى النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو عقب تجاوز منطقة الأعمال.

المسار البديل الثانى: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين ثم الدخول يمينًا إلى شارع أحمد عرابى ثم الدخول يمينًا إتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

