حيثيات حكم إلغاء قرار جامعة عين شمس بعدم قبول المعيدين المتجاوزين 30 عاما

18 حجم الخط

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار مجلس جامعة عين شمس، فيما تضمنه من عدم التعيين في وظيفة معيد بالنسبة لجميع كليات الجامعة، لمن جاوز سن الثلاثين عام.

المحكمة لها كامل الحرية في تقدير أدلة الدعوى

وذكرت المحكمة في أسبابها "أنه لها كامل الحرية في تقدير أدلة الدعوى، بل كان لهذه الأدلة أصول ثابتة بالأوراق، كما أن المحكمة اطمأنت لما قدمه المدعي مقيم الدعوى من أدلة تستوجب معه إلغاء قرار الجامعة الذي جاء بغير ثمة دليل يرتكن إليه بالقانون.

كما أن الحكم الطعين قد التزم صحيح حكم القانون من حيث الشكل فقط ولكن الموضوع لم يستند إلى الدليل، ولم تقدم الجامعة أسباب سائغة كافية لصدورها القرار دون أن يشوبه خطأ أو عوار قانوني.

وتابعت المحكمة أن دافع الجامعة الطاعنة لوقف حكم إلغاء القرار، جاء على غير صحيح حكم القانون ويتعين الالتفات عنه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.