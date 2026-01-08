الخميس 08 يناير 2026
التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول
الدوري الإنجليزي، أعلن أرني سلوت المدير الفني لـ ليفربول، ومايكل أرتيتا مدرب آرسنال، تشكيل الفريقين للمواجهة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس نحو ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويدخل آرسنال قمة ليفربول بمعنويات مرتفعة، ويأمل في تعزيز صدارته للدوري الإنجليزي بعد تعادل مانشستر سيتي وأستون فيلا أقرب المنافسين في الجولة ذاتها.

في المقابل، يسعى ليفربول إلى تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب الإمارات، للعودة بقوة إلى دائرة المنافسة على اللقب.

تشكيل آرسنال أمام ليفربول 

حارس المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – جابرييل ماجاليس – بييرو هينكابي

الوسط: مارتن زوبيميندي – ديكلان رايس – مارتن أوديجارد

الهجوم: بوكايو ساكا – فيكتور جيوكيريس – لياندرو تروسارد

 

تشكيل آرسنال أمام ليفربول 

حارس المرمى: أليسون

الدفاع: فان دايك- كوناتي- كيركيز- برادلي

الوسط: سوبوسلاي- ماك أليستر- جرافنبيرخ

الهجوم: فيرتز- جاكبو- فريمبونج

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مامارداشفيلي- وودمان- جوميز- كييزا- جونز- روبرتسون- نيوني- رامزي - نجوموها.

 

وتنطلق مباراة آرسنال وليفربول في الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

موقف آرسنال وليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

ويتواجد أرسنال في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد ليفربول في المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة.

ويغيب محمد صلاح عن ليفربول بسبب تواجده رفقة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025.

وقاد الملك المصري صلاح الفراعنة لبلوغ ربع نهائي الكان ويستعد لمواجهة أفيال كوت ديفوار يوم السبت المقبل.

نتائج مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي 

وست هام يونايتد 1-2 نوتينجهام فورست 

كريستال بالاس 0-0 أستون فيلا 

فولهام 2-1 تشيلسي 

برينتفورد 3-0 سندرلاند 

بورنموث 3-2 توتنهام 

مانشستر سيتي 1-1 برايتون

إيفرتون 1-1 وولفرهامبتون 

بيرنلي 2-2 مانشستر يونايتد 

نيوكاسل يونايتد 4-3 ليدز 

الخميس 8 يناير

آرسنال ضد ليفربول - 10 مساءً

