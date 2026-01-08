الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

حرس الحدود يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بالفوز على سموحة بركلات الترجيح

حرس الحدود وسموحة
حرس الحدود وسموحة
18 حجم الخط

 كأس مصر، تأهل فريق حرس الحدود إلى ربع نهائي كأس مصر، بعد الفوز على سموحة بركلات الترجيح (5-4)، في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة.

 وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل 1-1، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين ليفشلا في تسجيل الأهداف ليتحكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق حرس الحدود.

أهداف مباراة سموحة وحرس الحدود

وأحرز هدف حرس الحدود محمد حمدي زكي مع بداية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 5، فيما تعادل سموحة عن طريق بابي بادجي في الدقيقة 84.

تشكيل حرس الحدود أمام سموحة 

حراسة المرمى: محمود الزنفلي 

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - فوزي الحناوي - محمد بيومي 

خط الوسط: محمد روقا - مؤمن عوض - معتز محمد - محمود أوكا - محمد حمدي

الهجوم: عمرو جمال

يذكر أن  فريق سموحة حقق فوزا كبيرا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر،ليصعد إلى دور الـ16، بينما تأهل حرس الحدود لذات الدور بعد الفوز على الإسماعيلي 3-1.

إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي قبل مباراة فاركو

الأهلي يستعيد لاعبه بعد قطع إعارته مع مودرن سبورت

طاقم حكام مباراة سموحة وحرس الحدود 

محمود بسيوني حكم ساحة، وعاونه الثنائي علاء عبد الباسط ويارا عاطف، مساعدين أول وثاني، عبد الرحمن صالح حكم رابع

وكانت بطولة كأس مصر قد شهدت مفاجأة مدوية بخروج النادي الأهلي من دور الـ32، عقب خسارته أمام فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حرس الحدود سموحة سموحة وحرس الحدود مباراة سموحة وحرس الحدود أهداف مباراة سموحة وحرس الحدود

مواد متعلقة

كأس مصر، سموحة وحرس الحدود يتعادلان 1-1 ويلجآن لشوطين إضافيين

أخبار الرياضة اليوم: حسام حسن مهدد بالإيقاف 3 مباريات، موقف عمرو الجزار من الانتقال لصفوف الأهلي، لاعبو الزمالك يرفضون خوض التدريبات الجماعية لحين صرف المستحقات

مصر VS كوت ديفوار، مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

كوت ديفوار تضرب بوركينا فاسو بثلاثية وتتأهل لمواجهة مصر بربع نهائي أمم أفريقيا

أول رد من سيراميكا على شائعة القبض على فخري لاكاي بعد حادث سيارة

بوركينا فاسو تبحث عن تقليص الفارق أمام كوت ديفوار بعد مرور 70 دقيقة

كوت ديفوار تضرب بوركينا فاسو 2-0 في الشوط الأول

كوت ديفوار يتقدم على بوركينا فاسو 2-0 بعد مرور 35 دقيقة
ads

الأكثر قراءة

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام لاعبي الأهلي والإسماعيلي بجلب فتيات لفيلا بالتجمع

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

تأجيل محاكمة سارة خليفة وآخرين في قضية تصنيع المخدرات لـ1 فبراير

محمد صبحي خلال تكريمه بعيد الثقافة الثاني: عندما تعطي وطنك الانتماء سيمنحك الاحتواء

سموحة وحرس الحدود يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 بالأشواط الإضافية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم عالميا اليوم الخميس

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الصائمين في شهر رجب، رددها

تفسير رؤيا العدو في المنام وعلاقتها بمشاكل قادمة

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

المزيد
الجريدة الرسمية