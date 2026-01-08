حرس الحدود يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بالفوز على سموحة بركلات الترجيح

18 حجم الخط

كأس مصر، تأهل فريق حرس الحدود إلى ربع نهائي كأس مصر، بعد الفوز على سموحة بركلات الترجيح (5-4)، في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة.

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل 1-1، ليلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين ليفشلا في تسجيل الأهداف ليتحكما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق حرس الحدود.

أهداف مباراة سموحة وحرس الحدود

وأحرز هدف حرس الحدود محمد حمدي زكي مع بداية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 5، فيما تعادل سموحة عن طريق بابي بادجي في الدقيقة 84.

تشكيل حرس الحدود أمام سموحة

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة - إبراهيم عبد الحكيم - فوزي الحناوي - محمد بيومي

خط الوسط: محمد روقا - مؤمن عوض - معتز محمد - محمود أوكا - محمد حمدي

الهجوم: عمرو جمال

يذكر أن فريق سموحة حقق فوزا كبيرا على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات دور الـ32 من كأس مصر،ليصعد إلى دور الـ16، بينما تأهل حرس الحدود لذات الدور بعد الفوز على الإسماعيلي 3-1.

طاقم حكام مباراة سموحة وحرس الحدود

محمود بسيوني حكم ساحة، وعاونه الثنائي علاء عبد الباسط ويارا عاطف، مساعدين أول وثاني، عبد الرحمن صالح حكم رابع

وكانت بطولة كأس مصر قد شهدت مفاجأة مدوية بخروج النادي الأهلي من دور الـ32، عقب خسارته أمام فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 2-1 بعد اللجوء إلى الوقت الإضافي.

