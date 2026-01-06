آرسنال يعرض 50 مليون يورو للتعاقد مع نجم كأس أمم أفريقيا

18 حجم الخط

يهتم نادي آرسنال الإنجليزي بالتعاقد مع أحد لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني، والذي يتألق في كأس أمم أفريقيا الحالية، بحسب ما ورد في تقارير صحفية إسبانية.

ويرتبط عدد من لاعبي ريال مدريد بإمكانية الرحيل، سواء بسبب قلة مشاركتهم أو توتر العلاقة مع المدرب تشابي ألونسو، مثل الثنائي البرازيلي رودريجو وفينيسيوس جونيور.

إبراهيم دياز على رادار آرسنال الإنجليزي

وأفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن المغربي الدولي إبراهيم دياز، هداف كأس أمم أفريقيا الحالية، يعد محل اهتمام هو الآخر للأندية بما في ذلك آرسنال الإنجليزي.

وكشف تقرير جديد من موقع "Fichajes" الإسباني أن نادي آرسنال قدّم عرضًا بقيمة 50 مليون يورو للتعاقد مع إبراهيم دياز من ريال مدريد.

يذكر التقرير أن أداء اللاعب في كأس أمم أفريقيا مع منتخب المغرب قد رفع من قيمته السوقية، ولفت الأنظار إليه، وعزز قناعة آرسنال بأنه يستحق التعاقد معه.

عقد إبراهيم دياز مع ريال مدريد

ويرتبط إبراهيم دياز بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2027، ويشغل عدة مراكز في الهجوم، لكنه يشهد منافسة شرسة وهو ما يؤثر على دقائق مشاركته.

ويُعتبر مبلغ 50 مليون يورو عرضا مغريا للغاية خاصة وأن إبراهيم دياز لا يضمن المشاركة أساسيًا في كل مباراة.

وذكرت تقارير مؤخرًا أن ريال مدريد وإبراهيم دياز قد اتفقا بالفعل على تمديد عقده حتى صيف 2030، وإذا حدث ذلك سيكون النادي في موقف تفاوضي قوي مع بقاء سنوات إضافية في عقده لاعبه، وسيتمكن من المطالبة بمبلغ مالي أكبر.

