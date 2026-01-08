تشكيل مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي

الخميس 08 يناير 2026
يحتضن ملعب جابر الأحمد الدولي بالكويت مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا مساء اليوم الخميس في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2026.

ويعد لقاء باريس سان جيرمان ومارسيليا هو الثالث بينهما في السوبر الفرنسي، بعدما اقتسم الطرفان الفوز في مواجهتي 2010 و2020.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد مارسيليا 

تشكيل مارسيليا ضد باريس سان جيرمان 

وتحمل مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا اليوم في نهائي السوبر الفرنسي طابعًا ثأريًا للفريق الباريسي.

ويسعي سان جيرمان لرد اعتباره من خسارته الوحيدة في الدوري الفرنسي هذا الموسم أمام مارسيليا، بهدف دون رد، في لقاء الجولة الخامسة الذي أقيم على ملعب "فيلودروم" يوم 22 سبتمبر الماضي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 

وتقام مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026، اليوم الخميس 8 يناير 2026، على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث مباريات كأس السوبر الفرنسي 2026، مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا في كأس السوبر الفرنسي 2026 تنقل عبر شاشتها،وخصصت الشبكة قناة beIN Xtra 1 لمتابعة اللقاء.

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر

سكك حديد مصر تتيح حجز تذاكر الدرجة الثالثة أونلاين عبر موقع الهيئة والتطبيق

ويفتقد باريس سان جيرمان أمام مارسيليا جهود كلا من النجم المغربي أشرف حكيمي بسبب تواجده مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا، إلى جانب غياب الحارس الروسي ماتفي سافونوف بداعي الإصابة.

ويمتلك باريس سان جيرمان تاريخ عريض في كأس السوبر الفرنسي إذ يتصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 13 بطولة، من بينها آخر ثلاثة مواسم متتالية، بينما خسر النهائي خمس مرات، كان آخرها عام 2021.

في المقابل، توج مارسيليا بالكأس 3 مرات أعوام 1971 و2010 و2011، وخسره في ثلاث مناسبات أخرى.

