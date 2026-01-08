آدم كايد وإيشو ينتظمان في مران الزمالك بعد التعافي من الإصابة

18 حجم الخط

انتظم الفلسطيني آدم كايد، وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

يأتي ذلك بعدما تماثل اللاعبان للشفاء من الإصابة التي أبعدتهما عن الفريق في الفترة الأخيرة، وكان آدم كايد يعاني من إصابة بإجهاد عضلي، في حين تعرض أحمد عبد الرحيم "إيشو" لإصابة في العضلة الضامة.

واطمأن الجهاز الطبي للفريق على جاهزية الثنائي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم.

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران الزمالك اليوم، كما طالب اللاعبين بضرورة التركيز في التدريبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وشدد على أهمية المرحلة المقبلة وطالب الجميع بالتكاتف من أجل إعادة الفريق للمسار الصحيح، كما منح اللاعبين بعض التعليمات تتعلق بأدوارهم في الملعب.

مباراة الزمالك وزد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك يفاضل بين هذا الثنائي لحل أزمة الرحيل في يناير

فيما يدرس مسئولو نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، ملف حراسة المرمى، في ظل وجود أكثر من خيار داخل الفريق، حيث يفاضل النادي بين الثنائي محمد عواد والمهدي سليمان، تمهيدًا لاتخاذ قرار بخروج أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويأتي هذا التحرك في إطار إعادة ترتيب القائمة وتخفيف الأعباء المالية، في المقابل يتمسك محمد عواد بالاستمرار داخل صفوف الزمالك، مؤكدًا رغبته في القتال على مركزه وعدم الرحيل في يناير.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جلسات حاسمة لحسم هذا الملف بما يخدم مصلحة الفريق.

