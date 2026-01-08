الخميس 08 يناير 2026
رياضة

مانشستر يونايتد يتعثر مجددا أمام بيرنلي في الظهور الأول بعد رحيل أموريم

مانشستر يونايتد أمام
مانشستر يونايتد أمام بيرنلي، فيتو
الدوري الإنجليزي، تعادل مانشستر يونايتد أمام بيرنلي 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أهداف مباراة بيرنلي ضد مانشستر يونايتد

وجاء هدف بيرنلي الأول من نيران صديقة من خلال لاعب مانشستر يونايتد آيدن هيفن في مرمى فريقه بالدقيقة 14 من أحداث المباراة.

وأضاف جيدون أنتوني هدف بيرنلي الثاني بالدقيقة 66 من عمر المباراة.

فيما أحرز بينجامين سيسكو هدفي مانشستر يونايتد بالدقيقتين 50 و60 من عمر المباراة.
 

 

وكانت مباراة مانشستر يونايتد أمام بيرنلي هي الأول بعد إقالة المدرب البرتغالي روبن أموريم من تدريب مان يونايتد، فيما يقود دارين فليتشر الشياطين الحمر لأول مرة.

وبهذه النتيجة يحتل مان يونايتد المركز السادس برصيد 32 نقطة فيما يحتل بيرنلي المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 13 نقطة.

 

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بيرنلي

حراسة المرمى: لامينز.

الدفاع: هيفين، مارتينيز، لوك شو.

الوسط: دالوت، أوجارتي، كاسيميرو، دورجو.

الهجوم: كونيا، سيسكو، برونو فيرنانديز.

 

تشكيل بيرنلي أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دوبرافكا.

الدفاع: لاورنت، إستيفي، هومفرايس.

الوسط: ووكر، أوجوتشوكو، لويس، بيريس.

الهجوم: إدواردز، بروخا، المجبري.

