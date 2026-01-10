بعد إعلان عرضها في الجلسة المقبلة، ضوابط تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ

18 حجم الخط

وافقت اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، تشكيل لجنة القيم برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار حسني عبد اللطيف، لدور الانعقاد الأول.

عرض تشكيل لجنة القيم في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

ومن المقرر أن يُعرض تشكيل لجنة القيم على المجلس لإقراره في الجلسة العامة المقبلة، جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة العامة أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد.

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، نظمت ضوابط تشكيل لجنة القيم في بداية كل دور انعقاد.

وتنص المادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضوًا يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس، وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر بالأغلبية المطلقة، ولا يكون اجتماعها صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها بشرط بينهم رئيسها أو أحد وكيليها، وفي ما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

خطط عمل اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

يشار إلى أن اجتماع اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، شهد استعرض رؤساء اللجان النوعية خطط عمل اللجان خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، كما ناقش أعضاء اللجنة العامة ضوابط وآليات العمل داخل اللجان النوعية.

ومن المقرر أن يعود مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، للانعقاد يوم الأحد بعد المقبل الموافق 18 من شهر يناير الجاري.

وشهد مجلس الشيوخ، الأسبوع الجاري الموافقة من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية.

