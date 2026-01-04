الأحد 04 يناير 2026
ليفربول وفولهام يتعادلان 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

تعادل فريق ليفربول، إيجابيا بنتيجة 2-2، أمام نظيره فولهام، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أهداف مباراة ليفربول وفولهام

تقدم فولهام عن طريق هاري ويلسون في الدقيقة 17، وتعادل ليفربول عن طريق فلوريان فيرتز في الدقيقة 57، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل جاكبو الهدف الثاني لليفربول، وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع تعادل سجل فولهام هدف التعادل عن طريق هاريسون في مباراة درامية انتهت بنتيجة 2-2.

تشكيل ليفربول أمام فولهام 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز، ماك أليستر.

خط الهجوم: كودي جاكبو.

وغاب عن ليفربول النجم المصري محمد صلاح، الذي يتواجد مع منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية والمقامة بالمغرب. 

أشرف حكيمي يقود المغرب أمام تنزانيا في دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

مانشستر يونايتد يتعادل مع ليدز 1-1 في الدوري الإنجليزي

مباراة ليفربول وفولهام

بهذه النتيجة يحتل نادي ليفربول المركز الرابع في الترتيب برصيد 34 نقطة، أما فولهام، فيتواجد في المركز 11 برصيد 28 نقطة.

ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 48 نقطة، بعد فوزه أمام بورنموث بثلاثية لهدفين.

الجريدة الرسمية