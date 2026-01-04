ليفربول وفولهام يتعادلان 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

تعادل فريق ليفربول، إيجابيا بنتيجة 2-2، أمام نظيره فولهام، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أهداف مباراة ليفربول وفولهام

تقدم فولهام عن طريق هاري ويلسون في الدقيقة 17، وتعادل ليفربول عن طريق فلوريان فيرتز في الدقيقة 57، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل جاكبو الهدف الثاني لليفربول، وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع تعادل سجل فولهام هدف التعادل عن طريق هاريسون في مباراة درامية انتهت بنتيجة 2-2.

تشكيل ليفربول أمام فولهام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، ميلوس كيركيز.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ، كورتيس جونز.

خط الوسط الهجومي: دومينيك سوبوسلاي، فلوريان فيرتز، ماك أليستر.

خط الهجوم: كودي جاكبو.

وغاب عن ليفربول النجم المصري محمد صلاح، الذي يتواجد مع منتخب مصر للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية والمقامة بالمغرب.

مباراة ليفربول وفولهام

بهذه النتيجة يحتل نادي ليفربول المركز الرابع في الترتيب برصيد 34 نقطة، أما فولهام، فيتواجد في المركز 11 برصيد 28 نقطة.

ويتصدر آرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 48 نقطة، بعد فوزه أمام بورنموث بثلاثية لهدفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.