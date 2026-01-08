الخميس 08 يناير 2026
رياضة

تدريبات بدنية في مران الزمالك استعدادا لمواجهة زد

الزمالك
الزمالك
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية في بداية مران اليوم الخميس، الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأدى اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف نونو كوستا ربييرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وبعد ذلك قام الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين لمجموعات، لخوض بعض الجوانب الخططية، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

معتمد جمال يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

وكان معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس، الذي أقيم على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة زد المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية والخططية التي سيتم تنفيذها في مران الزمالك اليوم، كما طالب اللاعبين بضرورة التركيز في التدريبات والالتزام بتعليمات الجهاز الفني.

وشدد على أهمية المرحلة المقبلة وطالب الجميع بالتكاتف من أجل إعادة الفريق للمسار الصحيح، كما منح اللاعبين بعض التعليمات تتعلق بأدوارهم في الملعب.

مباراة الزمالك وزد

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة زد المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك يفاضل بين هذا الثنائي لحل أزمة الرحيل في يناير

فيما يدرس مسئولو نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، ملف حراسة المرمى، في ظل وجود أكثر من خيار داخل الفريق، حيث يفاضل النادي بين الثنائي محمد عواد والمهدي سليمان، تمهيدًا لاتخاذ قرار بخروج أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على الحزم 1-0 في الشوط الأول

حرس الحدود يتأهل إلى ربع نهائي كأس مصر بالفوز على سموحة بركلات الترجيح

ويأتي هذا التحرك في إطار إعادة ترتيب القائمة وتخفيف الأعباء المالية، في المقابل يتمسك محمد عواد بالاستمرار داخل صفوف الزمالك، مؤكدًا رغبته في القتال على مركزه وعدم الرحيل في يناير.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة جلسات حاسمة لحسم هذا الملف بما يخدم مصلحة الفريق.

