فوائد شوربة العظم، ولماذا ينصح بتناولها بانتظام؟

فوائد شوربة العظم، شوربة العظم من أنواع الشوربة التقليدية الشعبية الشهيرة التى كانت تعتمدها الجدات ومازالت تقدم حتى الآن.

وفوائد شوربة العظم، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم خاصة العظام.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن شوربة العظم أو مرق العظام من أقدم الأطعمة العلاجية التي اعتمد عليها الإنسان منذ آلاف السنين، حيث استخدمتها الحضارات القديمة كغذاء مقوي وعلاج طبيعي للعديد من المشكلات الصحية، وتحتوي شوربة العظم على مجموعة مميزة من العناصر الغذائية المهمة، مثل الكولاجين الطبيعي، والجيلاتين، والأحماض الأمينية، والكالسيوم، والفوسفور، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، والزنك، والحديد.

فوائد شوربة العظم

وأضافت مرام، أن من فوائد شوربة العظم:-

تساعد على تقوية العظام وزيادة كثافتها بفضل احتوائها على الكالسيوم والفوسفور.

تخفف من آلام المفاصل وتحسن مرونتها بسبب وجود الجلوكوزامين والكوندرويتين.

تدعم صحة الغضاريف وتقلل من خطر الإصابة بالخشونة والتهابات المفاصل.

مفيدة لكبار السن والرياضيين ومن يعانون من هشاشة العظام.

تحفز إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم، مما يساعد على تأخير ظهور التجاعيد، وتحسين مرونة الجلد، وتقليل الجفاف خاصة في فصل الشتاء.

تقوي الشعر وتقلل من التساقط.

تساعد على تقوية الأظافر ومنع تكسرها.

تساهم في ترميم بطانة الأمعاء وتحسين الهضم.

تخفف من أعراض القولون العصبي.

تقلل من الانتفاخ والغازات.

تساعد في علاج تسريب الأمعاء.

سهلة الهضم ومناسبة لمرضى المعدة بعد فترات المرض أو الجراحة.

تحتوي على معادن تدعم جهاز المناعة.

تقلل من الالتهابات المزمنة في الجسم.

مفيدة في حالات نزلات البرد والإنفلونزا.

تساعد الجسم على التعافي بشكل أسرع من الأمراض.

مصدر جيد للبروتين الطبيعي، حيث تساعد على بناء العضلات وتجديد الخلايا.

تقلل من الشعور بالإرهاق والتعب

مفيدة للرياضيين وبعد المجهود البدني.

تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، وقليلة السعرات الحرارية، وتساعد على تنظيم الشهية، وتحسن من عملية الأيض عند تناولها ضمن نظام غذائي صحي.

يحتوي الجلايسين على خصائص مهدئة، ما يساعد على تحسين جودة النوم، ويقلل من التوتر والقلق، ويدعم صحة الجهاز العصبي.

تزود الجسم بالعناصر اللازمة لنمو الجنين.

تقلل من آلام المفاصل أثناء الحمل.

تساعد كبار السن على تعويض نقص المعادن، وتحسن من صحتهم العامة وقوة العظام.

