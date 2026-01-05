فوائد الكيوي للمناعة فى فصل الشتاء

18 حجم الخط

فوائد الكيوي، الكيوي من الفاكهة الشهيرة التى لها شكل مميز ومذاق مختلف وعادة يقدم على حالته ويستخدم فى تزيين الحلوى.

وفوائد الكيوي، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي بنسب عالية وأكثر من الموجودة فى البرتقال.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الكيوي من أفضل الفواكة الشتوية الغنية بالعناصر الغذائية التي تلعب دور مهم في دعم المناعة والحفاظ على صحة الجسم، حيث يتميز الكيوي بتركيبته الغذائية الفريدة، فهو يحتوي على نسبة مرتفعة من فيتامين C تفوق البرتقال، وفيتامين E المضاد للأكسدة، وفيتامين K، والألياف الغذائية، والبوتاسيوم، ومضادات أكسدة قوية مثل البوليفينولات، وهذه العناصر تجعل الكيوي فاكهة مثالية لتعزيز مناعة الجسم خلال الشتاء.

فوائد الكيوي للمناعة فى الشتاء

وأضافت مرام، أن من فوائد الكيوي لجهاز المناعة:-

غنى بفيتامين C وهو من أهم الفيتامينات الداعمة للمناعة، والكيوي يحتوي على كميات كبيرة منه تساعد على، زيادة إنتاج كريات الدم البيضاء، ومحاربة الفيروسات والبكتيريا، وتقليل مدة وشدة نزلات البرد والإنفلونزا، لذا تناول ثمرة كيوي واحدة يوميا يمكن أن يغطي احتياج الجسم اليومي من فيتامين C تقريبا.

يحتوي الكيوي على مضادات أكسدة قوية تعمل على حماية الخلايا من التلف، وتقليل الالتهابات بالجسم، وتقوية الاستجابة المناعية الطبيعية، وهذا مهم جدا في فصل الشتاء حيث يزداد الإجهاد التأكسدي نتيجة البرودة وقلة التعرض للشمس.

تلعب صحة الجهاز الهضمي دور أساسي في تقوية المناعة، والكيوي غني بالألياف التي تحسن عملية الهضم، وتدعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتعزز امتصاص العناصر الغذائية المهمة للمناعة.

يساعد تناول الكيوي بانتظام في الشتاء على تقليل فرص الإصابة بالزكام، وتخفيف احتقان الحلق والسعال، وتسريع الشفاء من الأمراض التنفسية، كما أن خصائصه المضادة للالتهاب تساعد في تهدئة التهابات الحلق والشعب الهوائية.

للأطفال يقوي مناعتهم الطبيعية ويحميهم من العدوى المتكررة.

لكبار السن يعزز مقاومتهم للأمراض ويحسن صحتهم العامة، ويعد الكيوي آمن وسهل الهضم لمعظم الفئات العمرية.

