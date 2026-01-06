فوائد اللافندر، يعالج الصداع ويقلل التوتر ويساعد على الاسترخاء

18 حجم الخط

فوائد اللافندر، اللافندر من أكثر الأعشاب العطرية شهرة واستخداما حول العالم، لما يتمتع به من رائحة زكية وخصائص علاجية وجمالية مذهلة.

وقد استخدم منذ آلاف السنين في الطب البديل والعناية بالجسم والبشرة، ولا يزال حتى اليوم عنصرا أساسيا في الزيوت العطرية ومستحضرات التجميل والعلاجات الطبيعية.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية: إن اللافندر نبات عطري ينتمي إلى الفصيلة الشفوية، ويتميز بأزهاره البنفسجية الجميلة ورائحته الهادئة، يستخلص منه زيت اللافندر الأساسي الذي يحتوي على مركبات فعالة مثل اللينالول والأسيتات، المسئولة عن فوائده الصحية والنفسية.

فوائد اللافندر

وأضافت مرام، أن من فوائد اللافندر:

تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر، ويعرف اللافندر بقدرته الفعالة على تقليل القلق والتوتر العصبي، والمساعدة على الاسترخاء، وتحسين الحالة المزاجية، واستنشاق رائحته يساعد على تهدئة الجهاز العصبي وتقليل ضغط الدم.

تحسين جودة النوم، ومن أهم فوائد اللافندر علاج الأرق، وتحسين النوم العميق، وتقليل الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل، لذلك ينصح به للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم.

تخفيف الصداع والصداع النصفي، يساعد زيت اللافندر على تخفيف آلام الرأس، وتقليل شدة الصداع النصفي عند تدليك الصدغين به.

يساهم اللافندر في تقليل التقلصات المعوية، وتهدئة آلام المعدة، وتقليل الغازات والانتفاخ.

يحتوي اللافندر على خصائص مضادة للبكتيريا، ومضادة للفطريات، ومضادة للأكسدة، مما يجعله داعم طبيعي لجهاز المناعة.

يساعد اللافندر على تقليل البكتيريا المسببة لحب الشباب، وتهدئة الالتهابات والاحمرار، وهو مناسب للبشرة الحساسة لأنه يقلل التهيج، ويخفف الحكة والاحمرار.

يحتوي على مضادات أكسدة تساعد على مقاومة علامات الشيخوخة، والحفاظ على نضارة البشرة.

يساعد في تسريع التئام الجروح، وتهدئة حروق الشمس البسيطة.

يعمل على تقوية بصيلات الشعر، وتقليل تساقط الشعر، وتحفيز نمو الشعر، وعلاج قشرة الرأس، ومنح الشعر رائحة منعشة ومظهر صحي.

يستخدم كزيت للتدليك والتعمير ولكن بعد تخفيفه، وأيضا يمكن تقع زهوره وتناوله ولكن على مرضى الحساسية تناوله بحذر، وعلى الحوامل والرضع استشارة الطبيب قبل تناوله.

