فوائد الحلبة، لمرضى السكري والمرضعات ومرضى القلب

فوائد الحلبة، تُعد الحلبة من النباتات العشبية التي تنتمي إلى عائلة البقوليات، وهي من الأعشاب القديمة المعروفة بفوائدها الصحية والطبية، واستخدمت منذ آلاف السنين في الطب التقليدي لعلاج العديد من الأمراض.



تتميز الحلبة برائحتها القوية وطعمها المميز، وتُستخدم بذورها وأحيانًا أوراقها في الطعام والعلاج، سواء مطحونة أو منقوعة أو مغلية أو حتى كزيت.



أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الحلبة من الأعشاب الطبيعية ذات الفوائد المتعددة، سواء من الناحية الصحية أو الجمالية.



في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مروة، أهم فوائد الحلبة الصحية، والغذائية، والتجميلية أيضًا.



أولًا: القيمة الغذائية للحلبة

تحتوي الحلبة على تركيبة غنية من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، ومنها:

البروتينات.

الألياف الغذائية.

الفيتامينات مثل فيتامين B1، B2، B3، وB6.

المعادن مثل الحديد، المغنيسيوم، الزنك، الكالسيوم، الفوسفور، والنحاس.

مضادات الأكسدة.

مركبات نباتية نشطة مثل "السابونين" و"الديوسجينين" التي لها خصائص مضادة للالتهاب وللأورام.

الحلبة وفوائدها

ثانيًا: الفوائد الصحية للحلبة

1. تنظيم مستوى السكر في الدم

تُعد الحلبة من الأعشاب المفيدة جدًا لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث تساعد في:

تحسين حساسية الأنسولين.

تقليل امتصاص السكر في الأمعاء.

تقليل مستوى السكر التراكمي (HbA1c).

وقد أظهرت دراسات أن تناول مسحوق الحلبة يوميًا يمكن أن يخفض مستويات السكر بشكل ملحوظ.

2. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تُستخدم الحلبة تقليديًا لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك، عسر الهضم، والانتفاخ.

تساعد ألياف الحلبة على تحسين حركة الأمعاء وتنظيم عملية الإخراج.

كما أن لها خصائص مهدئة لبطانة المعدة، وتقلل من الحموضة والقرحة.

3. زيادة إدرار الحليب للمرضعات

تُعد الحلبة من أبرز الأعشاب التي يُنصح بها للأمهات المرضعات، لأنها:

تحتوي على مركبات طبيعية تحفّز هرمون البرولاكتين المسؤول عن إنتاج الحليب.

تساعد على زيادة كمية وجودة الحليب خلال فترة الرضاعة.

4. زيادة الوزن بشكل طبيعي

تلعب الحلبة دورًا في فتح الشهية وزيادة الرغبة في تناول الطعام.

تُستخدم في حالات النحافة المفرطة، حيث يمكن شرب منقوع الحلبة مع العسل أو الحليب لزيادة الوزن بطريقة طبيعية وآمنة.

5. تعزيز صحة القلب

تسهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والدهون الثلاثية.

ترفع من نسبة الكوليسترول الجيد (HDL).

تحسن الدورة الدموية وتقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين وأمراض القلب المزمنة.

6. تنظيم الهرمونات الأنثوية

تحتوي الحلبة على مركبات شبيهة بالإستروجين النباتي، مما يجعلها مفيدة في:

تخفيف أعراض ما قبل الدورة الشهرية.

تقليل أعراض سن اليأس (الهبات الساخنة، التعرق الليلي، التوتر).

دعم التوازن الهرموني للنساء في مراحل مختلفة من العمر.

7. مضادة للالتهابات والآلام

تُستخدم الحلبة لعلاج الالتهابات المزمنة مثل التهاب المفاصل والروماتيزم.

يمكن استخدام معجون الحلبة خارجيًا لتخفيف آلام العضلات والمفاصل.

ثالثًا: الفوائد الجمالية للحلبة



1. تحسين صحة البشرة

تُستخدم الحلبة في وصفات طبيعية لترطيب البشرة ومكافحة الجفاف.

تساهم في تهدئة الالتهابات الجلدية وحب الشباب بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا.

تساعد في توحيد لون البشرة وإضفاء النضارة عليها.

2. تحفيز نمو الشعر وتقويته

زيت الحلبة أو منقوع الحلبة يُستخدم لتقوية بصيلات الشعر.

تعالج تساقط الشعر وتمنحه الكثافة واللمعان.

تُستخدم في خلطات مع زيت الزيتون أو زيت الخروع لتحفيز نمو الشعر.

3. تأخير علامات الشيخوخة

تحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة.

تحمي الخلايا من التلف، وتقلل من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

الحلبة للصحة

رابعًا: استخدامات الحلبة المختلفة



كمشروب صحي: بغلي بذورها مع الماء، أو نقعها لعدة ساعات ثم شربها.

في الطهي: تدخل في تحضير بعض الأطعمة الشعبية والحلويات.

كقناع طبيعي: تُستخدم مطحونة مع مكونات أخرى مثل العسل أو الزبادي للعناية بالبشرة.

كمكمل غذائي: تتوفر كبسولات الحلبة في الصيدليات، خاصة لزيادة الحليب أو الوزن.

خامسًا: محاذير استخدام الحلبة



رغم فوائد الحلبة الكثيرة، إلا أن هناك بعض التحذيرات الواجب أخذها في الاعتبار:

الحمل: يُنصح بتجنب تناولها بكميات كبيرة خلال الحمل، لأنها قد تسبب تقلصات رحمية.

مرضى فقر الدم: تحتوي على مركبات قد تعيق امتصاص الحديد في بعض الحالات.

مرضى السكر: يجب مراقبة مستوى السكر لتجنب انخفاضه الشديد عند تناول الحلبة مع أدوية السكري.

رائحة الجسم: قد تسبب رائحة قوية في العرق والبول بسبب مركب الكومارين الموجود فيها.



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