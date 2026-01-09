محاولة قبل الغزو، إدارة ترامب تجتمع بمبعوثي الدنمارك وجرينلاند في البيت الأبيض

18 حجم الخط

أعلن مسؤول حكومي دنماركي أن مساعدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقوا في البيت الأبيض مع مبعوثين من الدنمارك وجرينلاند، في الوقت الذي يدفع فيه ترامب لفرض السيطرة على الجزيرة.



وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته إن يسبر مولر سورنسن سفير الدنمارك وياكوب إيسبوسيثسن كبير ممثلي جرينلاند لدى واشنطن التقيا يوم الخميس بمسؤولين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لكن البيت الأبيض لم يؤكد على الفور عقد الاجتماع.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أعلن يوم الأربعاء، أنه يعتزم عقد اجتماع مع السلطات الدنماركية الأسبوع المقبل لبحث مسألة جزيرة جرينلاند.

وردا على سؤال حول أسباب عدم استجابة الإدارة الأمريكية لمقترح كوبنهاجن مناقشة التطورات المتعلقة بجرينلاند، وما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستبعاد سيناريو التدخل العسكري، قال روبيو للصحفيين: "سألتقي بهم الأسبوع المقبل، وسنجري هذه المناقشات".

وتأتي تصريحات روبيو في أعقاب أزمة دبلوماسية أثارتها تصريحات الرئيس دونالد ترامب المتكررة حول ضرورة سيطرة أمريكا على جرينلاند، ورفضه الصريح استبعاد الخيار العسكري لتحقيق ذلك.

وصرح ترامب في 4 يناير، خلال مقابلة مع مجلة "أتلانتيك" على خلفية العملية الأمريكية في فنزويلا، بأن الولايات المتحدة "تحتاج أيضا إلى جرينلاند" لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وردا على ذلك، دعت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن ترامب إلى "وقف التهديد" بضم جرينلاند، مؤكدة أن "ليس للولايات المتحدة الحق في ضم أي من الدول الثلاث في مملكة الدنمارك"، وأبدت عدة دول أوروبية دعمها للموقف الدنماركي.

وأججت الأزمة منشور نشرته كاتي ميلر، زوجة نائب رئيس إدارة البيت الأبيض ستيفن ميلر، على منصة "إكس"، يظهر خريطة جرينلاند بألوان العلم الأمريكي مع عبارة "قريبا"، ما اعتبرته كوبنهاجن ونوك استفزازًا مباشرًا.

يذكر أن ترامب كرر مرارًا أن جرينلاند يجب أن تصبح جزءا من الولايات المتحدة نظرا لأهميتها الاستراتيجية، بينما رد رئيس وزراء جرينلاند السابق موتي إيجيدي بأن الجزيرة "غير معروضة للبيع ولن تباع أبدا".

من جهة أخرى، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد للمشرعين الأمريكيين أن واشنطن تعتبر خيار شراء جرينلاند، وليس التدخل العسكري، أولوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.