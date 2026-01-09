الجمعة 09 يناير 2026
اقتصاد

لا يقل عن 15 جنيها، انخفاض أسعار البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 9-1-2026

أسعار البيض اليوم، واصلت أسعار بيض المائدة الارتفاع، اليوم الجمعة، سواءً في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وشملت أسعار كرتونة البيض الأبيض والبلدي والأحمر.

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الجمعة الموافق 9 يناير 2026، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية: 

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 103 جنيها و107جنيها بعد أن سجلت الأربعاء الماضي ما بين 119 جنيها و122 جنيها.

أسعار البيض الابيض اليوم في الشركات اليوم 

وتراوح سعر كرتونة البيض الابيض 30 بيضة في  الشركات اليوم، من 103 إلى 107  جنيها بعد ان سجلت من قبل بين 121 إلى 124 جنيها.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 105 إلى 110 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

أسعار البيض الأحمر اليوم في الشركات اليوم 

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في  الشركات اليوم، من 105 إلى 110  جنيها

أسعار البيض البلدي اليوم في الشركات 

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في الشركات اليوم، فتراوح بين 120 جنيها إلى 122 جنيها

 

الجريدة الرسمية