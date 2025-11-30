فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب

18 حجم الخط

الحلبة هي عشبة تستخدم منذ فترة طويلة في الطب البديل، وهي مكون شائع في الأطباق الهندية وغالبًا ما يتم تناولها في شكل مكملات غذائية، وقد تحمل هذه العشبة العديد من الفوائد الصحية.

القيمة الغذائية للحلبة

تحتوي ملعقة كبيرة، أو 11 جرام، من بذور الحلبة الكاملة على 35 سعرة حرارية وعدة مغذيات وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، تشمل:

الألياف: 3 جرام

البروتين: 3 جرام

الكربوهيدرات: 6 جرام

الدهون: 1 جرام

الحديد: 3.72 مليجرام – 21% من القيمة اليومية (DV)

المنجنيز: 0.137 مليجرام – 6% من القيمة اليومية (DV)

المغنيسيوم: 21.2 مليجرام – 5% من القيمة اليومية (DV)

وتتمتع بذور الحلبة بملف غذائي صحي، حيث تحتوي على كمية جيدة من الألياف والمعادن، بما في ذلك الحديد والمنغنيز.

تأثير الحلبة على إنتاج حليب الأم

يعد حليب الأم أفضل مصدر لتغذية ونمو الرضيع، ومع ذلك، قد تجد بعض الأمهات صعوبة في إنتاج كميات كافية، وفي حين أن الأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبية تستخدم عادة لزيادة إدرار حليب الأم، تشير الأبحاث إلى أن الحلبة قد تكون بديل طبيعيًا آمن.

وأظهرت الدراسات أن شرب شاي الأعشاب المحتوي على بذور الحلبة أدى إلى زيادة إنتاج حليب الأم، مما ساعد الرضع على اكتساب المزيد من الوزن، ولوحظ ارتباط بين تناول الأمهات للحلبة المنقوعة وزيادة إدرار الحليب.

تأثير الحلبة على مستويات التستوستيرون لدى الرجال

أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لاستخدام الرجال لمكملات الحلبة هو تعزيز هرمون التستوستيرون، فوجدت بعض الدراسات أن للحلبة تأثيرات مفيدة، بما في ذلك زيادة الرغبة الجنسية، كما شهد المشاركون انخفاض في دهون الجسم دون أي نقصان في قوة العضلات.

كما أدي مستخلص الحلبة مع المغنيسيوم والزنك وفيتامين ب6، حيث أبلغ معظم المشاركين عن زيادة في القوة وتحسن في الوظيفة الجنسية.

قد تساعد في السيطرة على مرض السكري ومستويات السكر في الدم

قد تساعد الحلبة في الوقاية من حالات التمثيل الغذائي، مثل مرض السكري، ففي إحدى الدراسات، شهد الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 الذين تناولوا 5 جرام من مسحوق بذور الحلبة مرتين يوميًا لمدة شهرين انخفاضًا في مستويات سكر الدم الصيامي، ودهون البطن، ومؤشر كتلة الجسم، ومستوى الهيموجلوبين A1c، وهو مؤشر على إدارة سكر الدم على المدى الطويل.

يمكن أن يدعم المحتوى العالي من الألياف في مسحوق أو بذور الحلبة أيضًا إدارة مستويات سكر الدم، حتى لدى الأشخاص غير المصابين بالسكري.

ووجد الباحثون أن استبدال 10% من دقيق القمح المكرر في الكعك والخبز المسطح بمسحوق الحلبة قلل بشكل كبير من مستويات سكر الدم بعد تناول الطعام لدى الأشخاص غير المصابين بالسكري.

فوائد صحية أخرى للحلبة

استخدمت الحلبة لعلاج مجموعة متنوعة من الحالات، فتشير الأبحاث الأولية إلى أن الحلبة قد تساعد في:

التحكم في الشهية، حيث لاحظ الباحثون انخفاضًا في تناول الدهون والشهية.

مستويات الكوليسترول، تشير بعض الأدلة إلى أن الحلبة يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

الالتهابات، أظهرت الحلبة تأثيرات مضادة للالتهابات.

