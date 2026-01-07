فوائد الجبن الشيدر والجودا فى الوقاية من الزهايمر

18 حجم الخط

الجبن من منتجات الألبان الشهيرة التى لها شهرة واسعة على مستوى العالم ولها أنواع عديدة منها الغازية وأخرى الفاخرة وأيضا منها كاملة الدسم وأخرى قليلة.

والجبن لها عشاق كثيرون وهى غنية بالعناصر الغذائية المهمة مثل البروتين وفيتامين د، والدهون الصحية، وينصح الخبراء بتناولها.

فوائد الجبن الشيدر وجودا فى الوقاية من الزهايمر

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك دراسة تمت في جامعة لوند في السويد، وتابعت أكثر من 27 ألف شخص لمدة حوالي 25 سنة تقريبا يتناولون الجبن بأنواعه، والنتيجة جاءت كالتالي:-

جبن جودا

الجبن كامل الدسم مرتبط بانخفاض في خطر الإصابة الخرف، والذين يأكلون جبن كامل الدسم أى يحتوى على أكثر من 20% دهون كان لديهم نسبة أقل للإصابة بالخرف مقارنة بالذين يتناولون كميات قليلة أو لا يأكلون جبن.

اذا تناول شخص حوالي 50 جرام من الجبن كامل الدسم يوميا تقريبا شريحتين من جبن الشيدر، كانت فرصته أقل بنسبة 13% في الإصابة بالخرف على المدى الطويل مقارنة بالذين كانوا يأكلون أقل من 15 جرام.

القشدة كاملة الدسم كانت مرتبطة بانخفاض الخطر، فالذين يأكلون 20 جرام أو أكثر يوميا من القشدة كامل الدسم كان لديهم انخفاض في خطر الإصابة بالخرف بنسبة حوالي 16% مقارنة باللذين لا يأكلون قشدة، والقشدة مثل كريمة الخفق الثقيلة وغالبا فيها 30 إلى 40% دهن.

وأضاف سلامة، أن أنواع الجبن التى تمت عليها الدراسة، هى الشيدر والبرى وجودا، تكلموا عنها، وجميعها جبن كاملة الدسم أكثر من 20% دهون، والدراسة لاحظت انخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر نفسه عند الأشخاص الذين يتناولون الجبن كامل الدسم، لكن هذا التأثير كان واضح أكثر عند الأشخاص الذين ليس لديهم المتغير الجيني المعروف بـ (APOE e4) الذي يتعلق بزيادة خطر المرض.

وتابع، أن ليس كل منتجات الألبان لها نفس التأثير، حيث أن الجبن قليلة الدسم، والحليب كامل أو قليل الدسم، والزبادي واللبن الرائب، والزبدة ليس لها نفس التأثير الوقائى من الخرف والزهايمر مثل الجبن الشيدر وجودا.

