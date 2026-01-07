الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد الجبن الشيدر والجودا فى الوقاية من الزهايمر

الجبن الشيدر
الجبن الشيدر
18 حجم الخط

الجبن من منتجات الألبان الشهيرة التى لها شهرة واسعة على مستوى العالم ولها أنواع عديدة منها الغازية وأخرى الفاخرة وأيضا منها كاملة الدسم وأخرى قليلة.

والجبن لها عشاق كثيرون وهى غنية بالعناصر الغذائية المهمة مثل البروتين وفيتامين د، والدهون الصحية، وينصح الخبراء بتناولها.

فوائد الجبن الشيدر وجودا فى الوقاية من الزهايمر 

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك دراسة تمت في جامعة لوند في السويد، وتابعت أكثر من 27 ألف شخص لمدة حوالي 25 سنة تقريبا يتناولون الجبن بأنواعه، والنتيجة جاءت كالتالي:-

جبن جودا
جبن جودا
  • الجبن كامل الدسم مرتبط بانخفاض في خطر الإصابة الخرف، والذين يأكلون جبن كامل الدسم أى يحتوى على أكثر من 20% دهون كان لديهم نسبة أقل للإصابة بالخرف مقارنة بالذين يتناولون كميات قليلة أو لا يأكلون جبن.
  • اذا تناول شخص حوالي 50 جرام من الجبن كامل الدسم يوميا تقريبا شريحتين من جبن الشيدر، كانت فرصته أقل بنسبة 13% في الإصابة بالخرف على المدى الطويل مقارنة بالذين كانوا يأكلون أقل من 15 جرام.
  • القشدة كاملة الدسم كانت مرتبطة بانخفاض الخطر، فالذين يأكلون 20 جرام أو أكثر يوميا من القشدة كامل الدسم كان لديهم انخفاض في خطر الإصابة بالخرف بنسبة حوالي 16% مقارنة باللذين لا يأكلون قشدة، والقشدة مثل كريمة الخفق الثقيلة وغالبا فيها 30 إلى 40% دهن.

وأضاف سلامة، أن أنواع الجبن التى تمت عليها الدراسة، هى الشيدر والبرى وجودا، تكلموا عنها، وجميعها جبن كاملة الدسم أكثر من 20% دهون، والدراسة لاحظت انخفاض خطر الإصابة بمرض ألزهايمر نفسه عند الأشخاص الذين يتناولون الجبن كامل الدسم، لكن هذا التأثير كان واضح أكثر عند الأشخاص الذين ليس لديهم المتغير الجيني المعروف بـ (APOE e4) الذي يتعلق بزيادة خطر المرض.

وتابع، أن ليس كل منتجات الألبان لها نفس التأثير، حيث أن الجبن قليلة الدسم، والحليب كامل أو قليل الدسم، والزبادي واللبن الرائب، والزبدة ليس لها نفس التأثير الوقائى من الخرف والزهايمر مثل الجبن الشيدر وجودا.

txt

طريقة عمل الجبن المودزاريلا فى المنزل

txt

دراسة حديثة: الجبن يقلل خطر الإصابة بالخرف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجبن الجبن الشيدر جودا الزهايمر الخرف الدكتور عماد سلامة صحة الصحة

مواد متعلقة

احذري، ممنوع تقديم هذا النوع من الجبن لصغارك حفاظا على صحتهم

انخفاض 4 أنواع أكبرها في الشيدر، أسعار الجبن اليوم بالأسواق

طريقة عمل الجبنة البيضاء بالخل في المنزل
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، نيوكاسل يتأخر 1-2 أمام ليدز يونايتد بالشوط الأول

الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم على توتنهام بثنائية في الشوط الأول

تشيلسي يخسر أمام فولهام 2-1 في الدوري الإنجليزي

بورنموث يخطف فوزا مثيرا من توتنهام في الدوري الإنجليزي

الدوري الانجليزي، تعادل سلبي بين كريستال بالاس وأستون فيلا بالشوط الأول

برينتفورد يكتسح سندرلاند بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم على بارما بهدف في الشوط الأول

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة نيوكاسل ضد ليدز يونايتد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الليرة في مصرف سوريا المركزي مساء اليوم الأربعاء

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب بالصاغة مساء اليوم الأربعاء

سعر الـ100 ين ياباني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء 7-1-2026

66.87 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجرح بالمنام وعلاقتها بمواجهة مصاعب في القريب

أمين الفتوى يرد على من يحرمون تهنئة غير المسلمين بأعيادهم (فيديو)

ما حكم صلاة الرغائب في شهر رجب؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية