أخبار الفن اليوم: وفاة الفيلسوف الكبير مراد وهبة عن عمر 100 عام.. تعليق لقاء الخميسي على أنباء زواج محمد عبد المنصف.. انفصال نيكول كيدمان وكيث إيربان

يواجه المنتج والمغني ديدي، مشكلة كبيرة تتعلق بصرف رواتب موظفيه، حيث يشعر بعضهم بالغضب لعدم حصولهم على رواتبهم أثناء وجوده في السجن الفيدرالي.

تختار الفنانة وفاء عامر أدوارها بعناية فائقة، إذ تولي اهتمامًا كبيرًا لتقديم أعمال تضيف قيمة إلى مسيرتها الفنية، بعيدًا عن مجرد التواجد على الشاشة، وهذا ما أكدته في حوارها مع "فيتو" مشيرة إلى أن الأولوية دائمًا تكون لرسالة العمل وعمق الشخصية التي تقدمها.

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على التزام الصمت فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة التي ارتبطت باسمها واختارت عدم الدخول في أي سجال ولم يصدر عنها أي تعليق فيما يخص ما أثارته فنانة شابة من حديث عن طلاقها من محمد عبد المنصف زوج لقاء واكتفت الخميسي بنشر “قصة” على إنستجرام لا تمت للموضوع بصلة، وكأنها تضع مسافة واضحة بينها وبين ما يتم تداوله.

أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف، كشف الفنان أحمد فريد بعض الأمور التوضيحية عن تفاصيل أزمة الفنانة لقاء الخميسي وزوجها حارس مرمى الزمالك السابق محمد عبد المنصف، مؤكدًا أن لقاء الخميسي لم تكن على معرفة مسبقة بزواج أو طلاق زوجها من الفنانة إيمان الزيدي

تعيش نقابة المهن الموسيقية أزمات متلاحقة، حيث تحولت أروقتها إلى ما يشبه غرفة تحقيقات لإدارة أزماتها القانونية والإدارية المتلاحقة.

كشفت تقارير إعلامية عن انفصال النجمة العالمية نيكول كيدمان وزوجها مغني الكانتري الشهير كيث إيربان، وذلك بعد علاقة زوجية استمرت قرابة عقدين من الزمن.

أعلنت شركة روتانا عن تعاونها للمرة الخامسة مع الكينج محمد منير في ألبوم جديد، وذلك عقب النجاح الكبير الذي شهدته المشاريع السابقة فور صدورها.

أعلن الفنان وائل علي عن وفاة والدته منذ ساعات قليلة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، كاشفًا عن موعد الجنازة.

علق الثنائي مطرب المهرجانات مسلم وزوجته يارا تامر على عودتهما من جديد بعد انفصالهما مؤخرا.

تحدثت الفنانة لقاء سويدان، عن أزمتها الصحية التي تعرضت لها الفترة الماضية وما زالت تعاني منها، قائلة: "أتوجه بالشكر لكل من سأل عني في أزمتي الصحية".

أعلن المخرج عمرو عابدين عن مبادرة جديدة تتبناها قناة نايل دراما لدعم المواهب الشابة والوجوه الجديدة في مختلف المجالات الفنية.

رحل عن عالمنا اليوم المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة جبران، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الأسبق بكلية التربية بجامعة عين شمس، عن عمر ناهز 100 عام

كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم، عن آخر تطوارت حالتها الصحية، بعد إصابتها بالرباط الصليبي إثر حادث سير تعرضت له في نيو يورك مؤخرا.

كشف الإعلامي توفيق عكاشة حقيقة عودته للعمل بـقناة الحياة والتعيين بمجلس النواب بعد ما تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

