أخبار الفن اليوم: وفاة الفيلسوف الكبير مراد وهبة عن عمر 100 عام.. تعليق لقاء الخميسي على أنباء زواج محمد عبد المنصف.. انفصال نيكول كيدمان وكيث إيربان
موظفو "ديدي" يشكون من عدم حصولهم على رواتبهم منذ سجنه
يواجه المنتج والمغني ديدي، مشكلة كبيرة تتعلق بصرف رواتب موظفيه، حيث يشعر بعضهم بالغضب لعدم حصولهم على رواتبهم أثناء وجوده في السجن الفيدرالي.
وفاء عامر: “الست موناليزا” تجربة مختلفة وحقي أختار الرقم المناسب في البرامج
تختار الفنانة وفاء عامر أدوارها بعناية فائقة، إذ تولي اهتمامًا كبيرًا لتقديم أعمال تضيف قيمة إلى مسيرتها الفنية، بعيدًا عن مجرد التواجد على الشاشة، وهذا ما أكدته في حوارها مع "فيتو" مشيرة إلى أن الأولوية دائمًا تكون لرسالة العمل وعمق الشخصية التي تقدمها.
كيف علقت لقاء الخميسي على أزمتها الأخيرة؟
حرصت الفنانة لقاء الخميسي على التزام الصمت فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة التي ارتبطت باسمها واختارت عدم الدخول في أي سجال ولم يصدر عنها أي تعليق فيما يخص ما أثارته فنانة شابة من حديث عن طلاقها من محمد عبد المنصف زوج لقاء واكتفت الخميسي بنشر “قصة” على إنستجرام لا تمت للموضوع بصلة، وكأنها تضع مسافة واضحة بينها وبين ما يتم تداوله.
لقاء الخميسي لا تعرف شيئًا عن زواج محمد عبد المنصف، فنان مقرب يكشف تفاصيل الأزمة
أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف، كشف الفنان أحمد فريد بعض الأمور التوضيحية عن تفاصيل أزمة الفنانة لقاء الخميسي وزوجها حارس مرمى الزمالك السابق محمد عبد المنصف، مؤكدًا أن لقاء الخميسي لم تكن على معرفة مسبقة بزواج أو طلاق زوجها من الفنانة إيمان الزيدي
تحولت نقابة الموسيقيين إلى ساحة للصراع؟
تعيش نقابة المهن الموسيقية أزمات متلاحقة، حيث تحولت أروقتها إلى ما يشبه غرفة تحقيقات لإدارة أزماتها القانونية والإدارية المتلاحقة.
انفصال نيكول كيدمان وكيث إيربان بعد زواج دام 18 عاما
كشفت تقارير إعلامية عن انفصال النجمة العالمية نيكول كيدمان وزوجها مغني الكانتري الشهير كيث إيربان، وذلك بعد علاقة زوجية استمرت قرابة عقدين من الزمن.
روتانا تعلن عن تعاون محمد منير وعمرو مصطفى في ألبوم جديد
أعلنت شركة روتانا عن تعاونها للمرة الخامسة مع الكينج محمد منير في ألبوم جديد، وذلك عقب النجاح الكبير الذي شهدته المشاريع السابقة فور صدورها.
الموت يفجع الفنان وائل علي
أعلن الفنان وائل علي عن وفاة والدته منذ ساعات قليلة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، كاشفًا عن موعد الجنازة.
مسلم وزوجته يعلقان على عودتهما بعد الطلاق: مكناش متخيلين فرحة الناس لنا (فيديو)
علق الثنائي مطرب المهرجانات مسلم وزوجته يارا تامر على عودتهما من جديد بعد انفصالهما مؤخرا.
لقاء سويدان تروي معاناتها مع العصب السابع (فيديو)
تحدثت الفنانة لقاء سويدان، عن أزمتها الصحية التي تعرضت لها الفترة الماضية وما زالت تعاني منها، قائلة: "أتوجه بالشكر لكل من سأل عني في أزمتي الصحية".
نايل دراما تطلق مبادرة لدعم المواهب الشابة في رمضان وتتيح ظهور وجهين جديدين يوميًا
أعلن المخرج عمرو عابدين عن مبادرة جديدة تتبناها قناة نايل دراما لدعم المواهب الشابة والوجوه الجديدة في مختلف المجالات الفنية.
وفاة الفيلسوف الكبير مراد وهبة عن عمر 100 عام
رحل عن عالمنا اليوم المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة جبران، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الأسبق بكلية التربية بجامعة عين شمس، عن عمر ناهز 100 عام
نجوى إبراهيم تطمئن الجمهور على حالتها الصحية وتكشف لـ"فيتو" آخر التطورات
كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم، عن آخر تطوارت حالتها الصحية، بعد إصابتها بالرباط الصليبي إثر حادث سير تعرضت له في نيو يورك مؤخرا.
توفيق عكاشة يكشف حقيقة عودته لقناة الحياة وتعيينه بمجلس النواب
كشف الإعلامي توفيق عكاشة حقيقة عودته للعمل بـقناة الحياة والتعيين بمجلس النواب بعد ما تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
