الموت يفجع الفنان وائل علي

أعلن الفنان وائل علي عن وفاة والدته منذ ساعات قليلة، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، كاشفًا عن موعد الجنازة.

وكتب الفنان وائل علي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مع السلامة يا أمي. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع وائل علي كاشفا عن موعد الجنازة: "صلاة الجنازة بعد صلاة المغرب مسجد الرحمن الرحيم بصلاح سالم".

ومن الجدير بالذكر أن الفنان وائل علي لم يعلن عن مكان الدفنة أو موعد ومكان العزاء حتى الآن.

وسبق وقدم الفنان وائل علي الشكر للدكتور أشرف زكي على زيارته للاطمئنان على حالة والدته الصحية أثناء صراعها مع المرض، فقال: "ربنا يتم شفاكي على خير يا أمي، شكرا جدا نقيب الإنسانية الدكتور أشرف زكى.. فأنت الأب والأخ الكبير والصديق والسند. مجرد وجوده يشعرك بالفخر والأمان والطمأنينة.. ربنا يخليك لينا يا دكتور ويبارك فى عمرك وصحتك، وشكر خاص أخي وصديقي علي كمال".

وائل على

وائل على هو ممثل مصري، من مواليد 30 أبريل 1975، ومن أهم أعماله في الدراما التليفزيونية، مسلسلات (اللص الذي أحبه) 1997، (هوانم جاردن سيتي) 1997، (زيزينيا) 2000، (آن الأوان) 2006، (اسم مؤقت) 2013، وغيرها.

كما شارك في مسرحيات عدّة، مثل: (الليبرو) 2002، (مراتي زعيمة عصابة) 2008، (مرسي عاوز كرسي) 2008.

