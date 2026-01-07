روتانا تعلن عن تعاون محمد منير وعمرو مصطفى في ألبوم جديد

18 حجم الخط

أعلنت شركة روتانا عن تعاونها للمرة الخامسة مع الكينج محمد منير في ألبوم جديد، وذلك عقب النجاح الكبير الذي شهدته المشاريع السابقة فور صدورها.

وأكدت الشركة، من خلال منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” أن خذه المشروع ولأول مرة سيشهد تعاون بين الملحن عمرو مصطفي، فقالت في بيانها: “استكمالا لنجاحات “الكينج” محمد منير مع مجموعة روتانا للموسيقى والذي أثمر في تعاقده للآن مع روتانا على أربع أغان من ألبومه تصدرت الترند عند طرحها، يستعد منير لإطلاق تعاونه الخامس مع المجموعة”.

وتابعت: “في أول عمل يجمعه مع الملحن عمرو مصطفى بالألبوم، والأغنية الجديدة التي ستحمل عنوانا مقترحا هو “دايرة” أو “دروس العمر” كتبها الشاعر أمير طعيمة، وتوزيع أسامة الهندي، وسيفاجأ بها منير جمهوره لجمال العمل الذي يجمع بين الحداثة وروح الطرب التي أضفى لها “الكينج” نكهته الغنائية المميزة التي تجعله متربعا عرش اللون الفني الذي يقدمه”.

واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على توقعاتها المرتفعة لهذا التعاون، موضحة: “ويتوقع أن تحظى الأغنية باهتمام جماهيري وإعلامي واسع فور طرحها، خاصة أنها تجمع بين أسماء لها ثقلها الفني وتاريخها المؤثر، في عمل يُراهن عليه منير ومحبوه كإضافة لمسيرته مع روتانا”.

ومن الجدير بالذكر أنه سبق وعقد الكينج محمد منير، جلسة عمل مع الشاعر الغنائي أمير طعيمة من أجل تحضير أغنية جديدة تمهيدًا لطرحها قريبًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.