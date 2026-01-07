كيف علقت لقاء الخميسي على أزمتها الأخيرة؟

18 حجم الخط

حرصت الفنانة لقاء الخميسي على التزام الصمت فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة التي ارتبطت باسمها واختارت عدم الدخول في أي سجال ولم يصدر عنها أي تعليق فيما يخص ما أثارته فنانة شابة من حديث عن طلاقها من محمد عبد المنصف زوج لقاء واكتفت الخميسي بنشر “قصة” على إنستجرام لا تمت للموضوع بصلة، وكأنها تضع مسافة واضحة بينها وبين ما يتم تداوله.

لكن منذ قليل، جاء ردها غير المباشر عبر إعادة نشر بيان الفنان أحمد فريد، عبر خاصية “الاستوري” على حسابها على انستجرام، والذي دافع فيه عنها ونفى صدور أي تصريحات أو “بيانات صحفية” على لسانها، واكتفت لقاء بإرفاق إعادة النشر بثلاثة قلوب بيضاء في تأكيد غير مباشر منها على موافقتها عما يتضمنه البيان وهو أول تعليق لها يرتبط بالأزمة الأخيرة.

بيان أحمد فريد

وكان الفنان أحمد فريد نشر بيانا توضيحيا عبر صفحته على فيس بوك كتب فيه: “بيان توضيحي.. بحكم قربي الشديد كصديق مقرّب للفنانة لقاء الخميسي وزوجها الكابتن محمد عبد المنصف، وحكم معرفتي بتفاصيل كثيرة لا يعرفها الناس، حابب أوضح بعض النقاط المهمة بعد كل ما قرأته وشاهدته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية”.

وتابع “أولًا: كل ما نُشر في بعض المواقع الصحفية على لسان الفنانة لقاء الخميسي أو باعتباره “بيانات صحفية” صادرة عنها بخصوص هذه الأزمة، هو كلام غير صحيح تمامًا. لقاء لم تتحدث مع أي صحفي أو أي موقع صحفي نهائيًا عن أزمتها الحالية، ولم تصدر أي بيانات من هذا النوع”.

وأضاف “ثانيًا: تداولت بعض الآراء والادعاءات التي تزعم أن لقاء كانت على علم مسبق بما يُثار حاليًا والتزمت الصمت لسنوات، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق. لقاء لم تكن تعلم أي شيء عن هذا الموضوع، وكل ما يُقال خلاف ذلك لا يستند إلى حقائق أو معلومات موثوقة، وإنما هو اجتهادات وافتراضات لا أساس لها من الصحة”.

واستطرد البيان "ثالثًا: لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف ليسا مجرد زوجين، بل أسرة حقيقية قائمة على المودة والرحمة والاحترام المتبادل. العلاقة التي تجمعهما علاقة حب وشراكة حياة، وأبوة وأمومة واعية لأبنائهما الذين يمثلون أولوية مطلقة في حياتهما. محمد عبد المنصف إنسان قبل أن يكون اسمًا معروفًا، زوج وأب حريص على بيته وأولاده، ومتحمل لمسئولياته، وله رصيد طويل من العطاء والالتزام داخل أسرته، من يعرف محمد عن قرب يدرك جيدًا معدنه الحقيقي، ويدرك أن أي إنسان قد يمر بلحظات ضعف أو أخطاء، لكن ما يُحسب له هو تحمّله للمسئولية، ورغبته الصادقة في الإصلاح والحفاظ على بيته وأسرته".

وتابع “ولقاء امرأة ناضجة، عاقلة، ومدركة لمسؤولية بيتها وأسرتها، وتؤمن أن الإنسان قد يخطئ، لكن القيمة الحقيقية تكمن في الاحتواء والإصلاح وإعطاء الفرص، كما علّمنا الدين والإنسانية قبل أي شيء. فلا أحد معصوم من الخطأ، والرحمة والحكمة هما الأساس في التعامل مع مثل هذه الأمور”.

واختم حديثه قائلا “وفي النهاية: دي حرمة بيت، ووجع إنساني، وتجربة صعبة لا يتمناها أحد. وياريت كل كلمة تتقال تتحسب، وكل حكم يتقال يبقى برحمة. قبل ما نحكم أو نشارك أو نفتّي، نفتكر إن اللي قدامنا بشر، لهم قلوب، وأبناء، وبيوت لها حُرمتها وأسرار لا يجوز تتحول لمادة كلام أو شماتة أو تداول. لو حطّينا نفسنا مكانهم، هنفهم قد إيه الستر أَولى من القسوة، والرحمة أهم من الأحكام. ربنا يجبر الخواطر، ويصلّح الأحوال، ويحفظ كل بيت من كسر القلوب، ويغلب الرحمة على القلوب.. شكرًا لكل إنسان محترم قدّر الصمت، وقدّر إن في بيوت لها حرمة، وفي ناس تستحق الرحمة قبل أي شيء.. شيروا لعل كلمة الحق توصل".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.