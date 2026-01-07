وفاء عامر: “الست موناليزا” تجربة مختلفة وحقي أختار الرقم المناسب في البرامج

18 حجم الخط

تختار الفنانة وفاء عامر أدوارها بعناية فائقة، إذ تولي اهتمامًا كبيرًا لتقديم أعمال تضيف قيمة إلى مسيرتها الفنية، بعيدًا عن مجرد التواجد على الشاشة، وهذا ما أكدته في حوارها مع "فيتو" مشيرة إلى أن الأولوية دائمًا تكون لرسالة العمل وعمق الشخصية التي تقدمها.

كما كشفت وفاء عامر عن مشاركتها كضيفة هذا العام في برنامج رامز جلال، مشيرة إلى أنها علمت بذلك بالصدفة من خلال مكالمة هاتفية من أحد أعضاء فريق البرنامج، منوهة الى أن ظهورها سيكون مختلفًا تمامًا هذه المرة، مقارنة بما قدمته سابقًا في مسلسل "السرايا الصفراء".

أما عن جديدها الدرامي، فقد قالت إن مسلسلها المرتقب "الست موناليزا" سيقدم تجربة فنية مختلفة تمامًا، ويتميز عن أي عمل قدمته في مسيرتها السابقة، مع وعد بتقديم شخصية وتفاصيل جديدة تخدم حبكة العمل وتضفي على الجمهور تجربة مشاهدة مختلفة، وإلى نص الحوار.

بداية، هل كان فعلًا شرطك للظهور مع رامز جلال هو 100 ألف دولار؟

لا أعرف من أين تأتي هذه المعلومات، هل هي استنتاج أم حقيقة مؤكدة؟ لكن أريد أن أوضح أولًا أنه من حقي تحديد المبلغ الذي أراه مناسبًا لي للظهور في أي برنامج، لكن فيما يخص برنامج رامز أنا لم أطلب هذا المبلغ، وعلمت بالصدفة من خلال المعد أن البرنامج يخصه هو، ولم أكن على علم بذلك من قبل.

هل معنى ذلك أن ضيوف رامز جلال على علم بتفاصيل البرنامج؟

أعتقد أن أغلب الضيوف على علم بهذا الأمر، وهذا شيء طبيعي، وعندما تحدثت مع المعد لم يخبرني أن البرنامج خاص برامز جلال، بل أكد لي أنه برنامج فني فقط، لكنني علمت بالصدفة فيما بعد.

تقومين حاليًا بالتصوير لمسلسل "السرايا الصفراء"، فماذا عنه؟

مسلسل "السرايا الصفرا" سيكون عملًا ممتعًا وشيقًا، ويحتوي على وجبة درامية محترمة للجمهور، تدور أحداثه حول الضرائر، واحدة في شبابها والأخرى كبيرة في السن، وتحدث بينهما الكثير من الأمور التي سيكون لها تأثير إيجابي على الجمهور.

هل كان شرطك أن يتم وضع اسمك قبل سارة سلامة في العمل؟

لا، لم يكن لي أي شروط، بل هو احترام لتاريخي الفني، فلا يصح أن يتم وضع اسم سارة سلامة قبلي، أنا بعتبر سارة مثل ابنتي تمامًا، وعملت معها من قبل، وهي في النهاية لا ترضى بهذا الأمر.

كل فنان له رؤية مختلفة في السيناريو، هل حدث ذلك في "السرايا الصفراء"؟

إن كان لدي رؤية في أي مشهد أو سيناريو أطرحها فقط، ولا أطلب التعديل، لأن هناك مختصًا يقوم بهذا الأمر، وكل شخص لا يحب أن يتدخل آخر في عمله.

الدور الجيد أم البطولة المطلقة، أيهما تفضل وفاء عامر؟

أحب أكثر الدور الجيد، ومعنى البطولة المطلقة أراه غير مناسب، لأن أي عمل يعتمد على جميع العاملين وليس فنانًا واحدًا، فمثلًا هل رأينا من قبل أن هناك فنانًا قام بكل شيء خاص بالعمل وحده، أم معه آخرين؟ بالتأكيد معه آخرين.

العرض عبر المنصات أم الفضائيات، أيهما تفضل وفاء عامر؟

لكل منها مزايا وعيوب طبعًا، ولكن الجمهور أصبح يميل للمنصات الرقمية كي يبتعد عن الإعلانات وكثرتها، ولكن الشركة المنتجة والفنان يريدان الفضائيات، لأنه كلما زادت الإعلانات على العمل كان دليلًا على نجاح العمل.

الأعمال القصيرة أم الطويلة، أيهما تفضلين

هناك أعمال كانت 4 حلقات أو 5، وكان لها تأثير قوي في القضية التي تم تناولها، وهنا كل القائمين ساروا على سياسة لا داعي للمط أو التطويل، فكل الأعمال القصيرة جيدة إن استطاعت تقديم الرسالة.

