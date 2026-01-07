نايل دراما تطلق مبادرة لدعم المواهب الشابة في رمضان وتتيح ظهور وجهين جديدين يوميًا

18 حجم الخط

أعلن المخرج عمرو عابدين عن مبادرة جديدة تتبناها قناة نايل دراما لدعم المواهب الشابة والوجوه الجديدة في مختلف المجالات الفنية.

وكشف عابدين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن مبادرة جديدة لقناة “نايل دراما” في الموسم الرمضاني المقبل تهدف لدعم المواهب الشابة، فكتب: “لكل الشباب الموهوبين والوجوه الجديدة في جميع المجالات الفنية في شهر رمضان الكريم تتبنى قناة نايل دراما ظهور 2 من المواهب الشابة يوميا في برنامج مساء الفن لإظهار مواهبهم”

وأكد المخرج أن التواصل يكون من خلال ادارة القناة من خلال تطبيق الـ "واتس آب" مع كبير المعدين حاتم كف، والذي نشره عابدين عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك.

برنامج مساء الفن

برنامج مساء الفن هو برنامج فني انطلق في عام 2016، يتناول أخبار الفن ونجومه وأعمالهم القادمة، ويعرض على قنوات النيل مثل “نايل دراما”، ويهتم بالدراما والسينما والبرامج الفنية الأخرى، وتغطية أهم الأحداث الفنية

