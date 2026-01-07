الأربعاء 07 يناير 2026
ثقافة وفنون

وفاة الفيلسوف الكبير مراد وهبة عن عمر 100 عام

مراد وهبة، فيتو
رحل عن عالمنا اليوم المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة جبران، أستاذ ورئيس قسم الفلسفة الأسبق بكلية التربية بجامعة عين شمس، عن عمر ناهز 100 عام.

عزاء وجنازة مراد وهبة

وأعلنت أسرة الدكتور مراد وهبة عن تفاصيل وداع الجثمان وإقامة مراسم العزاء، حيث تقام مراسم الجنازة غدا الخميس، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة، بينما تستقبل عائلته عزاء اليوم الأول مساء يوم الخميس بالقاعة الملحقة بكنيسة الملاك في منطقة شيراتون، على أن يستكمل العزاء يوم الجمعة بكنيسة العذراء في أرض الجولف، وذلك بدءا من الساعة السادسة مساء وحتى الساعة العاشرة مساء.

ويعد الراحل واحدا من أبرز القامات الفلسفية الدولية، حيث تولى رئاسة الجمعية الفلسفية الأفرو-آسيوية سابقا، وعرف بدفاعه المستميت عن إعمال العقل والمنهج العلمي في مواجهة التيارات الظلامية.

