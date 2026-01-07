الأربعاء 07 يناير 2026
انفصال نيكول كيدمان وكيث إيربان بعد زواج دام 18 عاما

كشفت تقارير إعلامية عن انفصال النجمة العالمية نيكول كيدمان وزوجها مغني الكانتري الشهير كيث إيربان، وذلك بعد علاقة زوجية استمرت قرابة عقدين من الزمن.

انفصال نيكول كيدمان وكيث إيربان

وأفاد موقع "TMZ" بأن الزوجين يعيشان حياة منفصلة تماما منذ بداية الصيف الماضي، وأشار إلى أن إيربان غادر منزل الزوجية في مدينة "ناشفيل" وانتقل للعيش في مسكن خاص به في المدينة ذاتها، مما يعزز أنباء التباعد بينهما.

محاولات لإنقاذ الزواج

ذكر "TMZ" أن قرار الانفصال كان من طرف واحد؛ إذ لم تكن كيدمان ترغب في هذا الابتعاد، وهي تبذل جهودا حثيثة لمحاولة إنقاذ زواجهما، وتتولى النجمة الحائزة على الأوسكار حاليا رعاية طفليهما، البالغين من العمر 14 و17 عاما، حيث تسعى جاهدة للحفاظ على تماسك الأسرة واستقرارها خلال هذه المرحلة العصيبة التي تلت مغادرة زوجها للمنزل.

وعلى الرغم من تأكيدات الانفصال الفعلي على أرض الواقع، إلا أن المصادر لم تحسم بعد مسألة لجوء الثنائي إلى الطلاق الرسمي، مؤكدة أن الأمر لا يزال قيد الترقب ولم يتخذ فيه قرار نهائي بعد.

يُذكر أن نيكول كيدمان وكيث إيربان تزوجا في عام 2006، وظلا طوال سنواتهما الثماني عشرة الماضية كأحد أبرز الثنائيات استقرارا في الوسط الفني العالمي، مما جعل نبأ انفصالهما يشكل صدمة لمتابعيهما.

