لقاء الخميسي لا تعرف شيئًا عن زواج محمد عبد المنصف، فنان مقرب يكشف تفاصيل الأزمة

18 حجم الخط

أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف، كشف الفنان أحمد فريد بعض الأمور التوضيحية عن تفاصيل أزمة الفنانة لقاء الخميسي وزوجها حارس مرمى الزمالك السابق محمد عبد المنصف، مؤكدًا أن لقاء الخميسي لم تكن على معرفة مسبقة بزواج أو طلاق زوجها من الفنانة إيمان الزيدي.

أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف

وأكد الفنان أحمد فريد أن لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف ليسا مجرد زوجين، لكنهما أسرة حقيقية قائمة على المودة والرحمة والاحترام المتبادل، وأن العلاقة التي تجمعهما علاقة حب وشراكة حياة، وأبوة وأمومة واعية لأبنائهما.

وأوضح أحمد فريد أنه لا أحد معصوم من الخطأ، مؤكدًا أن الرحمة والحكمة هما الأساس في التعامل مع مثل هذه الأمور، ووصف ما حدث بين لقاء وزوجها بأنه “حرمة بيت، ووجع إنساني، وتجربة صعبة لا يتمناها أحد”.

أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف، فيتو

وقال الفنان أحمد فريد، عبر حسابه بـ “الفيس بوك”، عن أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف: “بيان توضيحي.. بحكم قربي الشديد كصديق مقرّب للفنانة لقاء الخميسي وزوجها الكابتن محمد عبد المنصف، وحكم معرفتي بتفاصيل كثيرة لا يعرفها الناس، حابب أوضح بعض النقاط المهمة بعد كل ما قرأته وشاهدته على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية”.

وأكد أحمد فريد أن “كل ما نُشر في بعض المواقع الصحفية على لسان الفنانة لقاء الخميسي أو باعتباره “بيانات صحفية” صادرة عنها بخصوص هذه الأزمة، هو كلام غير صحيح تمامًا. لقاء لم تتحدث مع أي صحفي أو أي موقع صحفي نهائيًّا عن أزمتها الحالية، ولم تصدر أي بيانات من هذا النوع”.

لقاء الخميسي لم تكن تعرف بزواج عبد المنصف

وأوضح أحمد فريد أن “بعض الآراء والادعاءات التي تزعم أن لقاء كانت على علم مسبق بما يُثار حاليًّا والتزمت الصمت لسنوات، هو أمر غير صحيح على الإطلاق، لقاء لم تكن تعلم أي شيء عن هذا الموضوع، وكل ما يُقال خلاف ذلك لا يستند إلى حقائق أو معلومات موثوقة، وإنما هو اجتهادات وافتراضات لا أساس لها من الصحة”.

إيمان الزيدي ومحمد عبد المنصف، فيتو

وقال أحمد فريد إن “لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف ليسا مجرد زوجين، بل أسرة حقيقية قائمة على المودة والرحمة والاحترام المتبادل. العلاقة التي تجمعهما علاقة حب وشراكة حياة، وأبوة وأمومة واعية لأبنائهما الذين يمثلون أولوية مطلقة في حياتهما”.

وتابع: “محمد عبد المنصف إنسان قبل أن يكون اسمًا معروفًا، زوج وأب حريص على بيته وأولاده، ومتحمل لمسؤولياته، وله رصيد طويل من العطاء والالتزام داخل أسرته، من يعرف محمد عن قرب يدرك جيدًا معدنه الحقيقي، ويدرك أن أي إنسان قد يمر بلحظات ضعف أو أخطاء، لكن ما يُحسب له هو تحمّله للمسؤولية، ورغبته الصادقة في الإصلاح والحفاظ على بيته وأسرته”.

لا أحد معصوم من الخطأ

وعن لقاء الخميسي قال أحمد فريد: “لقاء امرأة ناضجة، عاقلة، ومدركة لمسؤولية بيتها وأسرتها، وتؤمن أن الإنسان قد يخطئ، لكن القيمة الحقيقية تكمن في الاحتواء والإصلاح وإعطاء الفرص، كما علّمنا الدين والإنسانية قبل أي شيء”.

وأضاف الفنان أحمد فريد: “لا أحد معصوم من الخطأ، والرحمة والحكمة هما الأساس في التعامل مع مثل هذه الأمور”.

لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف، فيتو

واختتم أحمد فريد حديثه عن أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف فقال: “في النهاية دي حرمة بيت، ووجع إنساني، وتجربة صعبة لا يتمناها أحد. ويا ريت كل كلمة تتقال تتحسب، وكل حكم يتقال يبقى برحمة. قبل ما نحكم أو نشارك أو نفتّي، نفتكر إن اللي قدامنا بشر، لهم قلوب، وأبناء، وبيوت لها حُرمتها وأسرار لا يجوز تتحول لمادة كلام أو شماتة أو تداول”.

وتابع: “لو حطّينا نفسنا مكانهم، هنفهم قد إيه الستر أَولى من القسوة، والرحمة أهم من الأحكام. ربنا يجبر الخواطر، ويصلّح الأحوال، ويحفظ كل بيت من كسر القلوب، ويغلب الرحمة على القلوب”.

وقال: “شكرًا لكل إنسان محترم قدّر الصمت، وقدّر إن في بيوت لها حرمة، وفي ناس تستحق الرحمة قبل أي شيء”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.