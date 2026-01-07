الأربعاء 07 يناير 2026
لقاء سويدان تروي معاناتها مع العصب السابع (فيديو)

تحدثت الفنانة لقاء سويدان، عن أزمتها الصحية التي تعرضت لها الفترة الماضية وما زالت تعاني منها، قائلة: "أتوجه بالشكر لكل من سأل عني في أزمتي الصحية".


وقالت خلال حلقة برنامجها " لقاء ع الهوا"، المذاع على فضائية "الشمس": "أنا جالي العصب السابع، واسمحوا لي أن أتكلم معكم عن مرضى لأنكم تشاركوني كل حياتي، وتفرحوا معي فى كل حاجة حلوة".


وأضافت الفنانة لقاء سويدان: " أسعى لإظهار الجانب الإنساني في حياتي، وهناك من طلب مني عدم الظهور على الهواء بهذا الشكل ولكني رفضت، ففى الأول والآخر نحن فنانين ومذيعين، بني أدمين بيفرحوا وبيزعلوا وبيقعوا ويقوموا، وأوقات كثيرة لا نستطيع أن نظهر تعبنا للناس".


وأوضحت: "المفروض إن الجمهور يشاهد الفنانين وهم فرحانين، وهناك من يرفض أن يظهر لحظات انتصاره، ولحظات اكتئابه للناس، ووقت الضعف فيه"، متابعة: "إحنا بني آدمين، والصورة التي يراها الجمهور في الفنانين صورة لامعة جدا، وكثير من الفنانين لا يرغبوا فى كسر هذه الصورة".


وأكدت: "أحببت أن أقول لكم أن هناك لحظات ضعف ومرض ويأس، وأنا جالي العصب السابع، بناء على حالة نفسية سيئة، وضغط عصبي لفترة طويلة، فأنا شخصية كتومة، ودائما أظهر أنني قوية، وقد أكون تعرضت لحملات تشويه، وهناك أشخاص كنت أعتبرهم اصدقائي، ولكنى اكتشفت غير ذلك".

 

وكانت الفنانة لقاء سويدان قد علقت على فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، قائلة; إنه حدث فاق خيال الجميع، والمصريين اعتبروا هذا اليوم عيدا لهم جميعًا.

وتابعت في تصريحات لفيتو: "الاحتفالات في كل مكان، والسرور ملا الشوارع وأدخل الفرحة على المصريين، وواثقة أن أجدادنا المصريين القدماء فرحوا بنا وفخورون بما يحدث، كما نحن دائمًا فخورون بهم".

 

