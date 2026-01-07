نجوى إبراهيم تطمئن الجمهور على حالتها الصحية وتكشف لـ"فيتو" آخر التطورات

18 حجم الخط

كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم ، عن آخر تطوارت حالتها الصحية، بعد إصابتها بالرباط الصليبي إثر حادث سير تعرضت له في نيو يورك مؤخرا.

تطورات الحالة الصحية لـ نجوى إبراهيم

وقالت نجوى إبراهيم في تصريح خاص لـ"فيتو"، إن حالتها الصحية أصبحت في تحسن بالوقت الحالي، مشيرة إلى أنها مواظبة على جلسات علاج طبيعي حاليا، مقدمة الشكر لكل من سأل عنها.

وكانت نجوى إبراهيم قد أثارت قلق الجمهور في الساعات القليلة الماضية، عقب تعرضها لحادث سير أثناء قضائها إجازتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأجرت نجوى إبراهيم جراحة دقيقة، ألزمتها البقاء لعدة أيام في أحد المستشفيات بأمريكا لتحسن حالتها الصحية ـ وذلك نتيجة الحادث التي تعرضت له هناك بعد اصطدام سيارة بالسيارة التي كانت متواجدة بها.

وعادت نجوى إبراهيم إلى مصر لتستكمل علاجها بعدما شهدت حالتها الصحية تحسنا ملحوظا.

نجوى إبراهيم وعلاقتها بـ كوكب الشرق أم كلثوم

وكانت الفنانة والإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، حكت عن موقف جمعها بكوكب الشرق أم كلثوم، لافتة إلى أنها في بداية مشوارها كمذيعة سافرت مع أم كلثوم وأجرت معها حوارًا.

وأضافت الفنانة نجوى إبراهيم خلال برنامج "بيت العز" المذاع على إذاعة "نجوم إف إم": "توطدت العلاقة الإنسانية بيني وبين أم كلثوم في أول لقاء جمعنا، فمثلما كنت منبهرة بها هي الأخرى كانت منبهرة بشجاعتي أثناء الحوار".

وتابعت: "خلال رحلتي مع أم كلثوم في تونس والتي امتدت لـ4 أيام، كانت كوكب الشرق تقول لي هو انتي يا بنتي اتغديتي ايه النهارده، فقلت لها اتغديت تونة، فسألتني طيب حليتي، فقلت لها حليت أيس كريم، وفي وقت العشاء تسألني اتعشيتي فأجبتها ايوا اتعشيت تونة، ونفس الكلام تكرر على مدار الـ4 أيام، هي كانت ذكية وعايزة تجذبني لإنسانيتها ويجمعنا علاقة قوية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.