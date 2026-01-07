مسلم وزوجته يعلقان على عودتهما بعد الطلاق: مكناش متخيلين فرحة الناس لنا (فيديو)

18 حجم الخط

علق الثنائي مطرب المهرجانات مسلم وزوجته يارا تامر على عودتهما من جديد بعد انفصالهما مؤخرا.

وقالت يارا تامر زوجة مسلم في تصريحات تلفزيونية: “والله أنا مكنتش متخيلة إن كمية الناس دي كانت بتتمني أننا نرجع بالشكل دا ومسلم عمل ليا أغنية أول ما رجعنا لبعض وقولت له تعالى نصور الأغنية دي ما بعض علشان الناس تعرف أننا رجعنا بيها”.

بينما قال مسلم: “كنت متأكد، أن الناس هتفرح بموضوع العودة دا علشان كنا منفصلين ورجعنا والحمدلله الناس كانت ليها رد فعل كبير وغريب ومفيش حد قال كلمة وحشة”.

ومن ناحية أخرى، كان مطرب المهرجانات الشهير مسلم قد أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، بعد تداول فيديو له برفقة البلوجر أروى قاسم في حفل زفافه، وبعد تبادل الكلام بين كل من البلوجر وزوجت المطرب، وخرجت يارا تامر عن صمتها لترد على الادعاءات التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت يارا تامر على تعليقات أحد متابعيها عند سؤالها عن شائعات انفصالها عن المغني مسلم من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قائلة: “غير حقيقي يا حبايب قلبي أنا ومسلم عدينا بحاجات أصعب من كدا بكتير وفضلنا متمسكين ببعض وعمري ما هتخلي عنه ولا هوا يقدر يعيش من غيري وهيردلي اعتباري ويطلع ينهي الكلام ده كله”.

كما توعدت يارا للبلوجر أروى قاسم بأنها ستقوم بتقديم بلاغ إلى الشرطة مع زوجها مسلم، وأضافت: “أنا نازلة أنا وجوزي نعملها محضر وأنا عن نفسي هنتها وخلاص ومصر كلها بتتكلم عليها وعلى اهلها، شوفوا بقا لما جوزي النهارده يطلع يعرفها مقامها عشان تبقى تتكلم على ستها”.

ونفت زوجة مسلم الادعاءات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية على لسان البلوجر أروى قاسم بتعاطيها المواد المخدرة، فقالت: “أكيد دا مش منظر واحدة بتاخد مخدرات يعني انتو بتشوفوني كل يوم على الستوري عمركم شوفتو حاجة في ايدي”.

وتابعت: “أصلا الفترة دي كنت عاملة عملية وتعبانة اوي وهنزلكم الصور ورغم كدا دا كان عيد ميلاد مسلم ونزلت وأنا تعبانه والفتره دي نزلتلكم اني في المستشفى وبعمل عمليه وقولتكم ادعولي هوريكم أصلا وأنا في المستشفى فياحرام واحده فرجت عليها العالم كله لازم تطلع تتهمني باي حاجه بس الناس مش عبيطه عشان تصدق كل ده”.

واختتمت يارا حديثها قائلة: “مين في الدنيا أصلا اتجوز 7 مرات ولا 8 مرات دا أنا عندى 25 سنة”.

