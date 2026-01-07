الأربعاء 07 يناير 2026
توفيق عكاشة يكشف حقيقة عودته لقناة الحياة وتعيينه بمجلس النواب

كشف الإعلامي توفيق عكاشة حقيقة عودته للعمل بـقناة الحياة والتعيين بمجلس النواب بعد ما تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الإعلامي توفيق عكاشة في بيان نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، أنه لن يعود إلى قناة الحياة مطلقا، قائلا: “لا صحة من قريب أو بعيد لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بعودتي إلى قناه الحياة.

وأضاف عكاشة في بيانه: إن تداول البعض أحاديث بأنه سيتم تعييني في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية لا أعلم عنه شيئا وإن كان ذلك حقيقة وليس شائعة فسوف أقبل على الفور؛ لأنه تكليف بعمل وطني خدمة للشعب المصري الذي أعشقه، أما إذا كانت إشاعة فالأمر لن يضيف لي شيئا ولن يأخذ منى شيئا لأني صوت الشعب الذي لن يتغير ولكم جميعا تحياتي وتقديري واحترامي فأنا مع الله والله معى ويكفيني هذا.

الإعلامي توفيق عكاشة توفيق عكاشة قناة الحياة مجلس النواب
