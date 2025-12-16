طبيبة تحذر الطلاب من تناول المكملات الغذائية ومشروبات الطاقة خلال الامتحانات (فيديو)

18 حجم الخط

حذرت الدكتورة رشا عزت، أستاذ علم الدواء بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، الطلاب من تناول الأدوية أو المكملات الغذائية ومنشطات التركيز دون إشراف طبي.

وأكدت خلال لقائها مع الإعلامية سارة سامي، والإعلامي شريف بديع، في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كثيرًا مما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يفتقر إلى الأساس العلمي ويشكل خطرًا على الصحة.

وقالت: إن بعض الأدوية التي يلجأ إليها الطلاب في فترات الامتحانات تكون مخصصة في الأساس لعلاج اضطرابات مثل فرط الحركة وتشتت الانتباه، مشددة على أن استخدامها من قبل أشخاص أصحاء أمر غير آمن على الإطلاق، لأن الدواء في جوهره مادة كيميائية، حتى وإن كان مصدرها عشبيًا، وله آثار جانبية قد تفوق أي فائدة متوقعة.

وأكدت أن المكملات الغذائية لا يجب التعامل معها باعتبارها وسيلة سحرية لزيادة التركيز أو التحصيل، موضحة أن تناول أي مادة فعالة دون وصفة طبية قد يؤدي إلى نتائج عكسية، لاسيما في ظل اختلاف الحالة الصحية من شخص لآخر.

وأضافت أن بعض المنتجات الشائعة، وعلى رأسها مشروبات الطاقة، تحتوي على نسب مرتفعة من الكافيين والسكر، ما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب، والجفاف، والإجهاد الشديد للجهاز العصبي، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الكلى والبنكرياس.

وشددت على أنه لا يوجد ما يُسمى بمكمل غذائي آمن للجميع دون استثناء، مؤكدة أن حتى الفيتامينات المتعددة يجب تناولها بحساب، ويفضل أن تكون تحت إشراف طبي، خاصة لدى الطلاب في المراحل العمرية الصغيرة.

