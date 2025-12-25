للأمهات، ابدئي يوم طفلك بعصير فيتامين C في الشتاء لتقوية مناعته

الخميس 25 ديسمبر 2025
تقوية المناعة
تقوية المناعة
نزلات البرد والإنفلونزا من الأمراض المعدية الأكثر انتشارا بين الأطفال فى فصل الشتاء نتيجة برودة الطقس التي تضعف المناعة كثيرا.

وتحرص الأمهات كثيرا على الاهتمام بالتغذية السليمة للطفل فى الشتاء لتقوية مناعته ما يساعد فى مقاومة جميع الأمراض المعدية.

ابدئي صباح طفلك بفيتامين سي فى الشتاء 

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن فصل الشتاء يكون صعبا على الصغار كثيرا حيث تضعف مناعتهم وتنتشر الأمراض المعدية بينهم لذا يجب بدء صباح الأطفال بعصير يوسفى أو عصير برتقال لدعم جهاز المناعة.

 

ابدئى صباح طفلك بفيتامين سي 
ابدئى صباح طفلك بفيتامين سي 

وأضاف شبيب، أن فيتامين C يدعم المناعة ويقلل مدة وحدة أعراض البرد عند بعض الأطفال، كما أن الفلافونويدات (مضادات أكسدة) الموجودة فيه تساعد الجسم في مقاومة الالتهاب، ومحتوى هذه العصائر من المياه يخفف جفاف الحلق ويحسن الترطيب صباحا.

شروط تقديم عصير اليوسفي والبرتقال للطفل

وتابع، أنه يجب أن تكون هذه العصائر طازجة ومحضرة فى المنزل وبدون سكر، ويفضل أن تكون الثمرة كاملة بدون تصفية حتى يستفيد الطفل بالألياف، وإذا كان الطفل يعاني من الحموضة أو الارتجاع أو البرتقال أو اليوسفي يسببان له تهيج الجلد يجب تقليل الكمية، أو جعل العصائر بعد الطعام.

 ويجب على الأم بجانب تقديم مصادر فيتامين سي للطفل، تقديم مصادر البروتين له مثل اللحوم والدجاج والسمك والبقول والبيض، وايضا الخضروات والفاكهة الطازجة لدعم الجسم بجميع العناصر الغذائية المهمة لتقوية جهاز المناعة، وعلى الجانب الآخر يجب الاهتمام بتقوية ونظافة المنزل يوميا مع تعرض الطفل إلى الشمس يوميا لمدة نصف ساعة على الأقل.

طبيب تغذية: الحزن والحالة النفسية أبرز أسباب تدمير جهاز المناعة

txt

مشروبات طبيعية لمحاربة الالتهابات وتعزيز المناعة

